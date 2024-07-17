Сколько зарабатывают учителя и воспитатели в Тюмени?

Для сравнения, в среднем по России воспитатели зарабатывают 49,9 тысячи рублей, преподаватели школ — 58 тысяч рублей. Такие данные озвучил Росстат по итогам января –марта 2024 года. Самые большие зарплаты получают воспитали детсадов Ямала, Чукотского автономного округа и Магаданской области — 113,9 — 118,4 тысячи рублей. Аналогичная ситуация и с заработком учителей школ — в данных регионах зафиксированы самые высокие доходы у педагогов (от 133 до 147 тысяч рублей).