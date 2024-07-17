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Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменские учителей

Сколько зарабатывают учителя и воспитатели в Тюмени?

17 июля 2024, 06:38
Фото: 1MI

Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменские учителей

Учителя и воспитатели Тюменской области зарабатывают больше своих коллег в других регионах в среднем на 4-7 тысячи рублей. Средний заработок воспитателей в 2024 году в регионе составлял 57,6 тысячи рублей, педагогов школ — 62 тысячи рублей.

Для сравнения, в среднем по России воспитатели зарабатывают 49,9 тысячи рублей, преподаватели школ — 58 тысяч рублей. Такие данные озвучил Росстат по итогам января –марта 2024 года. Самые большие зарплаты получают воспитали детсадов Ямала, Чукотского автономного округа и Магаданской области — 113,9 — 118,4 тысячи рублей. Аналогичная ситуация и с заработком учителей школ — в данных регионах зафиксированы самые высокие доходы у педагогов (от 133 до 147 тысяч рублей).

Что касается заработной платы преподавателей вузов, то в Тюменской области она ниже средней по России — 110,5 тысячи рублей. Тогда как в среднем по стране заработок педагогов высших учебных заведений составляет 121,2 тысячи рублей. По уровню заработной платы педагогов вузов тюменский регион находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. На первых местах — Югра и Ямал.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий июля вошли начальники, шиномонтажники, автослесари и военнослужащие. Представителям данных профессий готовы платить ежемесячно более 200 тысяч рублей.

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