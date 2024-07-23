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Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году

Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году

23 июля 2024, 09:47
Фото: 1MI
Его хотят обустроить на озере Круглое. На данный момент купаться там запрещено.

В следующем году на озере Круглое в Тюмени может появиться бесплатный пляж. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Со стороны парка Гагарина пологий берег и небольшая глубина озера позволяют нам достаточно быстро и оперативно реализовать городской пляж. Анализы качества воды показывают, что она пригодна для купания», — сказал глава региона.
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На данный момент купаться в этом озере запрещено. Там даже устанавливали соответствующую табличку, но уставшие от жары горожане ее спилили и выбросили.

Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно искупаться. В городе есть только 9 пригодных для купания мест.

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