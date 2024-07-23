Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В следующем году на озере Круглое в Тюмени может появиться бесплатный пляж. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Со стороны парка Гагарина пологий берег и небольшая глубина озера позволяют нам достаточно быстро и оперативно реализовать городской пляж. Анализы качества воды показывают, что она пригодна для купания», — сказал глава региона.
На данный момент купаться в этом озере запрещено. Там даже устанавливали соответствующую табличку, но уставшие от жары горожане ее спилили и выбросили.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно искупаться. В городе есть только 9 пригодных для купания мест.