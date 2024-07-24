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Подрядчик сорвал проведение капремонта в ОКБ №2 в Тюмени

Подрядчик сорвал проведение капремонта в ОКБ №2 в Тюмени

24 июля 2024, 02:55
Фото: 1MI
В больнице планировался ремонт взрослого отделения. Из-за допущенных нарушений компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Тюменская компания сорвала план проведения капитального ремонта в ОКБ №2 в Тюмени. Это отразилось на работе медучреждения и доставило дискомфорт пациентам, сообщили в УФАС по Тюменской области.

Контракт на проведение ремонта был заключен с «Тюменьэкострой». Организация передала весь объем работ субподрядчикам и отстранилась от контроля за нанятыми компаниями. Те, в свою очередь, допустили множество нарушений во время ремонта и так и не завершили работы.

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Контракт с «Тюменьэкострой» расторгнут. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Информация о нарушениях передана в мировой суд для назначения штрафа.

Напомним, что поиск подрядчика, готового заняться капремонтом в ОКБ №2, проводился в 2022 году. Тогда же были установлены сроки завершения ремонта — 31 декабря 2023 года. На выполнение работ выделялись почти 113 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени восстановят дом Василия Блюхера. На это потратят 8 миллионов рублей.

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