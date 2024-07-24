Подрядчик сорвал проведение капремонта в ОКБ №2 в Тюмени

Контракт на проведение ремонта был заключен с «Тюменьэкострой». Организация передала весь объем работ субподрядчикам и отстранилась от контроля за нанятыми компаниями. Те, в свою очередь, допустили множество нарушений во время ремонта и так и не завершили работы.