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Тюменцы собирают в лесу ведрами клубнику и чернику

Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места

23 июля 2024, 07:39
Фото: 1MI

Тюменцы собирают в лесу ведрами клубнику и чернику

В тюменских лесах начался сбор черники. По словам местным ягодников, в этом году из-за заморозков черничных кустов немного, но при желании ягоды можно найти.

За черникой тюменцы советуют отправляться в лесные массивы, расположенные по Червишевскому и Ялуторовскому трактам. На Велижанском, Ирбитском трактах, в районе Железного Перебора ягод, озера Лебяжье, санатория «Сибирь», деревни Леваши встречаются лишь единичные кусты.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Зато в этом году очень много в лесу лесной клубники — за ягодами можно смело отправляться в лиственные и смешанные леса. Созрела под Тюменью и дикая малина — ароматная ягода имеется в лесном массиве в районе пруда Лесной.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменской области появились грузди. Любители тихой охоты сообщают, что грибы имеются в лесах по Велижанскому и Московскому трактам, в Исетском районе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Малина
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