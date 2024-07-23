Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
За черникой тюменцы советуют отправляться в лесные массивы, расположенные по Червишевскому и Ялуторовскому трактам. На Велижанском, Ирбитском трактах, в районе Железного Перебора ягод, озера Лебяжье, санатория «Сибирь», деревни Леваши встречаются лишь единичные кусты.
Зато в этом году очень много в лесу лесной клубники — за ягодами можно смело отправляться в лиственные и смешанные леса. Созрела под Тюменью и дикая малина — ароматная ягода имеется в лесном массиве в районе пруда Лесной.
Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменской области появились грузди. Любители тихой охоты сообщают, что грибы имеются в лесах по Велижанскому и Московскому трактам, в Исетском районе.