Незаконная обкатка. В Тюмени сняли на видео отчаянного автохама на «Ниве»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Передает информацию о нарушителе телеграм-канал ЧС Тюмень. На кадрах видно, как неизвестный специально заезжает на газон, а после — проезжает по нему несколько раз.
Кто находился за рулем — установить не удалось. Машина насквозь тонирована. Кроме того, спросить у водителя, зачем он это делает тоже не получилось. После обкатки по газону он быстро уехал в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени накрыли крупную банду автоаферистов.