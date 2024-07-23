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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюмени неизвестный на «Ниве» испортил газон в микрорайоне

Незаконная обкатка. В Тюмени сняли на видео отчаянного автохама на «Ниве»

23 июля 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени неизвестный на «Ниве» испортил газон в микрорайоне

В Тюмени неизвестный испортил газон, проехавшись по нему на новой машине. Ездил вандал на тонированной «Ниве» без номеров.

Передает информацию о нарушителе телеграм-канал ЧС Тюмень. На кадрах видно, как неизвестный специально заезжает на газон, а после — проезжает по нему несколько раз.

Видео: ЧС Тюмень
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Кто находился за рулем — установить не удалось. Машина насквозь тонирована. Кроме того, спросить у водителя, зачем он это делает тоже не получилось. После обкатки по газону он быстро уехал в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени накрыли крупную банду автоаферистов.

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