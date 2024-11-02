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Ноябрь
Приложения «Мой МТС» и «Сбербанк онлайн» возглавили рейтинг сервисов среди россиян
2 ноября, 05:56
Октябрь
Уральский символ! В Тюмень привезут новые пятитысячные купюры — когда?
25 октября, 09:14
Август
Депутат из Тюмени предложил не выдавать кредиты пожилым и инвалидам
Необходимо оградить людей из социально уязвимых групп от мошеннических схем и обмана, связанного с кредитами. С каждым днем поступает все больше таких жалоб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
15 августа, 11:58
Июль
Молодые предприниматели Урала предпочитают открывать бизнес в сфере ПО
26 июля, 07:01
37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Они занимают 60% от общего количества подделок.
26 июля, 05:36
В июне тюменцы оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов
25 июля, 09:12
Массовый сбой в работе ОС «Windows» затруднил работу СМИ, аэропортов и банков
С последствиями сбоя столкнулись компании по всему миру. Авиакомпании задерживают рейсы, а телеканалы приостановили вещание.
19 июля, 08:05
В Тюмени за 35 миллионов продали офис разорившегося банка
Офис Сибирского банка реконструкции и развития, который стал банкротом в 2018 году, продали в Тюмени за 35,1 млн рублей. Кому ушло здание, пока не сообщается.
12 июля, 11:45
Брусника и Совкомбанк первыми в России запустили ипотеку со сниженной ставкой 8,49%
12 июля, 07:39
Офисный центр банка в Тюмени, из которого украли сотни миллионов, продали
На торгах был продан за 35,1 миллиона рублей офис Сибирского банка реконструкции площадью более 380 квадратных метров на улице Некрасова. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.
12 июля, 06:22
О технологиях и проектах Сбера гостям «ИННОПРОМ» расскажет цифровой консультант
9 июля, 04:14
Тюменец напал с ружьем на отделение банка и забрал 3,3 млн
В Тюменской области предстанет перед судом 52-летний житель села Казанское, совершивший в марте этого налет на отделение банка в областном центре. Мужчина по указке мошенников похитил из финансового учреждения более 3,3 миллиона рублей.
8 июля, 06:47
Тюменцы стали чаще открывать долгосрочные вклады
1 июля, 10:02
Июнь
Новый Чичиков: предприимчивый тюменец оформил больше 200 кредитов на «мертвые души»
Мошенник из Тюмени фиктивно трудоустраивал людей, используя копии паспортов граждан России, и оформил на несуществующих работников больше 200 кредитов, украв 57 миллионов рублей.
20 июня, 07:52
Мосбиржа под санкциями: стоит ли тюменцам бежать в обменники?
Мосбиржа оказалась под санкциями США, из-за которых на площадке стали недоступны операции с долларом и евро. Из-за этого многие люди в панике бегут в обменники и покупают доллар по 200 рублей.
13 июня, 10:06
Сбер и ЭНКО будут сотрудничать в сфере развития передовых цифровых технологий
5 июня, 13:52
Май
На старт Зеленого Марафона в Тюмени выйдут даже младенцы
27 мая, 09:30
Сбер и департамент культуры Тюменской области объединят усилия в сфере ИИ
22 мая, 14:24
Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту
20 мая, 10:14
До Зеленого Марафона-2024 две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет
15 мая, 07:48

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