Мосбиржа под санкциями: стоит ли тюменцам бежать в обменники?

Мосбиржа оказалась под санкциями США, из-за которых на площадке стали недоступны операции с долларом и евро. Из-за этого многие люди в панике бегут в обменники и покупают доллар по 200 рублей.