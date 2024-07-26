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Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой и упасть со стула

Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой и упасть со стула

26 июля 2024, 02:32
Фото: 1MI
Мэрия Тобольска составила список «профессиональных рисков чиновников». Выяснилось, что опасность несут разговоры коллег по телефону и постоянная работа принтера.

В администрации Тобольска создали комиссию по оценке опасностей, которые грозят местным чиновникам. Документ, в котором перечислены все опасности, попал в распоряжение Телеграм-канала «Осторожно, новости».

Так, в реестр опасностей вошли громкие разговоры коллег по телефону, нахождение большого числа работников в одном кабинете, неровности в полу, скользкие поверхности и пороги. Также в перечень внесены порезы кромкой листа бумаги или ножницами, ожоги из-за опрокидывания на себя горячих продуктов, остеохондроз, однообразная работа и напряженные отношения между сотрудниками.

Фото: Осторожно, новости

В документе указано, что работа проводится согласно статьям Трудового кодекса. Она должна обеспечивать безопасность для работников мэрии.

Ранее «Наш город» писал, что Главное управление строительства Тюменской области начнет искать подрядчика для поставки паромов в Тобольск в августе. Они появятся до 2027 года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Чиновники#Опасность
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