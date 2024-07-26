Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой и упасть со стула

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
В администрации Тобольска создали комиссию по оценке опасностей, которые грозят местным чиновникам. Документ, в котором перечислены все опасности, попал в распоряжение Телеграм-канала «Осторожно, новости».
Так, в реестр опасностей вошли громкие разговоры коллег по телефону, нахождение большого числа работников в одном кабинете, неровности в полу, скользкие поверхности и пороги. Также в перечень внесены порезы кромкой листа бумаги или ножницами, ожоги из-за опрокидывания на себя горячих продуктов, остеохондроз, однообразная работа и напряженные отношения между сотрудниками.
В документе указано, что работа проводится согласно статьям Трудового кодекса. Она должна обеспечивать безопасность для работников мэрии.
Ранее «Наш город» писал, что Главное управление строительства Тюменской области начнет искать подрядчика для поставки паромов в Тобольск в августе. Они появятся до 2027 года.