Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой и упасть со стула

Так, в реестр опасностей вошли громкие разговоры коллег по телефону, нахождение большого числа работников в одном кабинете, неровности в полу, скользкие поверхности и пороги. Также в перечень внесены порезы кромкой листа бумаги или ножницами, ожоги из-за опрокидывания на себя горячих продуктов, остеохондроз, однообразная работа и напряженные отношения между сотрудниками.