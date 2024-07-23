Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Известно, что на прошлой неделе один из тюменцев перевел «сотруднику ФСБ», написавшему ему в мессенджере, около 10,8 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области, подобные случаи в регионе участились. Мошенники массово присылают на электронные адреса и в мессенджеры муниципальных государственных учреждений поддельных нормативных актов, подписанных, якобы, должностными лицами ФСБ России.
Часто такое документы содержат информацию о том, что в неком учреждении, к которому вы имеете отношение, проводится внеплановая проверка на предмет утечки информации. Подставной «сотрудник ФСБ» сообщает о том, что могут быть возбуждены уголовные дела по статье за государственную измену. Позже у жертвы начинают вымогать деньги, чтобы закрыть несуществующее дело.
В РУФСБ России по Тюменской области напоминают, что официальная документация органов безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не рассылается через открытые средства электронной связи, мессенджеры и сервисы электронной почты.
«При поступлении официальных документов РУФСБ России по Тюменской области на почтовый адрес, необходимо обратить внимание на реквизиты углового штампа, оттиск печати и данные подписанта, они должны совпадать. Также следует проверить наличие в нем регистрационного номера и даты, телефонов обратной связи и других элементов, вплоть до орфографических ошибок в названиях организаций, упоминаемых в тексте», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Для мошенников особенно актуальными остаются схемы, основанные на фишинге. Проще говоря, преступники создают поддельные копии популярных сайтов, внутренних систем компаний и в челом чего угодно. На первый взгляд «подделку» сложно отличить от оригинала, а потому многие даже не подозревают, что оплачивают заказ не на известном маркетплейсе, а на «модели сайта», созданной мошенниками.
Такие копии часто создают именно для страниц оплаты. Отличаться от оригинала они могут буквально одной буквой в адресной строке или едва заметным элементом дизайна. Воспользовавшись для оплаты подобной страницей, вы переведете деньги мошенникам, а не потратите их на желаемый товар.
«Многие советует внимательно осматривать сайт, прежде, чем проводить оплату, но это не всегда может помочь. Технологии позволяют создавать очень качественные копии. А потому лучше вовсе отказать от оплаты, например, QR-кодом в интернете. Старайтесь предпочитать варианты с оплатой товара при получении или заведите карту, на которую будете скидывать деньги в аккурат для нужной покупки», — рассказал IT-специалист Даниил Нечаев.
Также будьте внимательны при заполнении страниц с вашими личными данными на, казалось бы, популярных сайтах. Ими также могут оказаться «клоны» мошенников и позже ваши данные могут помочь им ввести вас в заблуждение.
Также мошенники продолжают звонить и предлагать провести различные финансовые манипуляции. Однако у них появились новые предлоги. Так они сейчас говорят о том, что счета и накопления жертвы уже не актуальны и банк переходит на цифровую валюту. Если же жертва не станет переводить свои деньги на «новый цифровой счет», то они якобы «сгорят».
Однако на деле ни один банк такой ультиматум не поставил бы. Мошенник лишь хочет завладеть вашими средствами и пытается оформить перевод себе на счет вашими руками. Часто такую схему подогревают слухи о переходе на цифровой рубль. Однако помните, что доверять можно только официальным заявлениям и источникам. Более того, вы можете обратиться в банк самостоятельно и уточнить, что за операцию вам предлагают и действительно ли вам звонил сотрудник банка.
Зачастую действующие банки при любой сомнительной операции или жалобе на подозрительную активность блокируют ваш счет, а не просят куда-то перевести деньги. А потому звонкам «из банка», как и обращениям «из ФСБ» или других ведомств не стоит доверять сразу. Сохранение бдительности поможет вам сохранить средства на вашем счету.