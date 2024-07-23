Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени

Однако на деле ни один банк такой ультиматум не поставил бы. Мошенник лишь хочет завладеть вашими средствами и пытается оформить перевод себе на счет вашими руками. Часто такую схему подогревают слухи о переходе на цифровой рубль. Однако помните, что доверять можно только официальным заявлениям и источникам. Более того, вы можете обратиться в банк самостоятельно и уточнить, что за операцию вам предлагают и действительно ли вам звонил сотрудник банка.