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Тюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукции

Тюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукции

26 июля 2024, 05:04
Фото: 1MI
18 партий продукции ввели в оборот без документов, подтверждающих ее безопасность. Компании объявлено предостережение.

Предприятие «Тюменьмолоко» ввело в оборот тонны подозрительной продукции. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявили, что ветеринарные сопроводительные документы на творог, кефир и молоко были оформлены с нарушениями.

«С 10 по 28 июня предприятие „Тюменьмолоко“ ввело в оборот более 11 тонн молочной продукции без входящих и производственных ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает прослеживаемость подконтрольной продукции при ее производстве и обороте. Управлением аннулировано 18 партий молочной продукции», — рассказали в ведомстве.
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Регистрацию четырех уполномоченных лиц приостановили на 80 дней. Предприятию объявлено предостережение.

Ранее «Наш город» писал, что тюменское кафе «Шашлык-машлык» кормило гостей блюдами из опасного мяса. Заведение обязали уничтожить продукцию.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Продукты#Проверки#Продукты питания#Молоко
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