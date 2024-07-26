Тюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукции

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Предприятие «Тюменьмолоко» ввело в оборот тонны подозрительной продукции. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявили, что ветеринарные сопроводительные документы на творог, кефир и молоко были оформлены с нарушениями.
«С 10 по 28 июня предприятие „Тюменьмолоко“ ввело в оборот более 11 тонн молочной продукции без входящих и производственных ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает прослеживаемость подконтрольной продукции при ее производстве и обороте. Управлением аннулировано 18 партий молочной продукции», — рассказали в ведомстве.
Регистрацию четырех уполномоченных лиц приостановили на 80 дней. Предприятию объявлено предостережение.
Ранее «Наш город» писал, что тюменское кафе «Шашлык-машлык» кормило гостей блюдами из опасного мяса. Заведение обязали уничтожить продукцию.