Тюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукции

Предприятие «Тюменьмолоко» ввело в оборот тонны подозрительной продукции. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявили, что ветеринарные сопроводительные документы на творог, кефир и молоко были оформлены с нарушениями.