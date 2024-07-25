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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В тюменских лесах активно собирают чернику и готовятся к «тихой охоте».

Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?

25 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
В тюменских лесах активно собирают чернику и готовятся к «тихой охоте».

В тюменских лесах активно собирают чернику и готовятся к «тихой охоте»

Тюменцы, регулярно отправляющиеся в местные леса за грибами и ягодами, рассказали, что сезон земляники уже закончился, как и первая «грибная» волна. Однако начался сезон черники, которой в лесу полно!

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе лесную землянику в городе продавали ведрами, сейчас ее в лесах уже почти не осталось. Также уже на этой неделе не так много грибов удалось найти ценителям «тихой охоты».

«Сейчас пока волна грибов закончилась, земляники тоже уже нет, клубнику мы не нашли. Но зато хорошо идет черника, можно ведро набрать точно», — рассказала «Нашему городу» тюменка Виктория Гагарина.

Как говорит доктор биологических наук Валентина Тузова, грибы в Тюменской области каждый год «идут» волнами. Эксперт говорит о том, что, например, в случае с Белыми грибами, первая волна приходилась на июнь и она уже завершилась, но вторая обычно выпадает на конец июня-начало августа, а значит совсем скоро грибов в лесу станет больше.

«Условия у нас в этом годе более явно располагают к появлению грибов и ягод. Особенно в августе в лесах должно появится обилие грибов, дожди тому поспособствовали», — уверена эксперт.

А потому сейчас тюменцам смело можно ехать за черникой, а к конце следующей недели собираться за грибами.

Собирают грибы, не выезжая из города: где в Тюменской области растут лисички
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Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени растут дикая малина и черника.

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