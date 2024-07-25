Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?

Как говорит доктор биологических наук Валентина Тузова, грибы в Тюменской области каждый год «идут» волнами. Эксперт говорит о том, что, например, в случае с Белыми грибами, первая волна приходилась на июнь и она уже завершилась, но вторая обычно выпадает на конец июня-начало августа, а значит совсем скоро грибов в лесу станет больше.