Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Несмотря на то, что еще на прошлой неделе лесную землянику в городе продавали ведрами, сейчас ее в лесах уже почти не осталось. Также уже на этой неделе не так много грибов удалось найти ценителям «тихой охоты».
«Сейчас пока волна грибов закончилась, земляники тоже уже нет, клубнику мы не нашли. Но зато хорошо идет черника, можно ведро набрать точно», — рассказала «Нашему городу» тюменка Виктория Гагарина.
Как говорит доктор биологических наук Валентина Тузова, грибы в Тюменской области каждый год «идут» волнами. Эксперт говорит о том, что, например, в случае с Белыми грибами, первая волна приходилась на июнь и она уже завершилась, но вторая обычно выпадает на конец июня-начало августа, а значит совсем скоро грибов в лесу станет больше.
«Условия у нас в этом годе более явно располагают к появлению грибов и ягод. Особенно в августе в лесах должно появится обилие грибов, дожди тому поспособствовали», — уверена эксперт.
А потому сейчас тюменцам смело можно ехать за черникой, а к конце следующей недели собираться за грибами.