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Проверки

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Октябрь
Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники
30 октября, 09:41
Тюменские кафе более полугода кормили посетителей блюдами из опасного мяса
Заведения общепита проигнорировали требования специалистов управления Россельхознадзора по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов.
27 октября, 07:52
Мигрантов выгоняют из Тюмени, но проблема на стройках лишь усугубляется
11 октября, 17:00
Сентябрь
Без паники, это проверка! В Тюменской области завоют сирены
25 сентября, 04:41
Август
Эхо ЧП в волгоградской колонии: в тюменских тюрьмах проведут внеплановые проверки
По данным источника, близкого к правоохранительным органам, спецмероприятия будут проведены в связи с произошедшим на минувшей неделе захватом заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области.
27 августа, 05:43
Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо
Тюменский производитель «Новоселезнево» был вынужден утилизировать 467 килограммов мяса и мясной продукции. Причиной стало их неизвестное происхождение.
22 августа, 04:33
Бизнесмены не хотят брать на работу мигрантов в Тюмени
Предприниматели начали массово отказывать в трудоустройстве иностранцам. По данным источника, близкому к бизнес-сообществу Тюменской области, это связано с ужесточением миграционной политики и регулярных проверок силовиков.
6 августа, 05:49
Июль
Тюменский завод произвел с нарушениями 11 тонн молочной продукции
18 партий продукции ввели в оборот без документов, подтверждающих ее безопасность. Компании объявлено предостережение.
26 июля, 05:04
Известная в Тюмени шашлычная кормила гостей блюдами из опасного мяса
Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Владельца заведения обязали утилизировать подозрительную продукцию.
24 июля, 07:21
На реке в Тюменской области утонул рыбак
Тюменец рыбачил на реке Каш в Омутинском районе. Тело мужчины нашли его родственники.
22 июля, 05:47
Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов
Площадь разлива составила 242 квадратных метра. Ущерб, причиненный почве, превысил 270 тысяч рублей.
19 июля, 06:15
Аварийный дом в Тюмени расселят на шесть лет раньше
Изначально дом на Индустриальной хотели расселить в 2031 году. После ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки заметно сократились.
18 июля, 09:06
Аварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры
Администрация города установила, что дом должен быть расселен до 2030 года. По мнению проживающей там женщины, воспитывающей ребенка-инвалида, мэрия нарушила права жильцов.
17 июля, 08:19
Шесть ресторанов Тюмени кормили гостей опасным мясом
На нарушениях попались две шашлычные и четыре кафе. В них готовили блюда из подозрительной говядины, баранины и конины.
12 июля, 03:47
Управляющая компания заплатит подростку за сотрясение и обморожение в Тюмени
Школьник поскользнулся возле подъезда и потерял сознание. В январские морозы он пролежал на снегу несколько минут.
11 июля, 06:40
Срок расселения «аварийки» в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры
Расселение дома на Индустриальной должно пройти до 2031 года. Сейчас здание в таком состоянии, что оно может рассыпаться до наступления этого срока.
8 июля, 08:08
В магазинах и кафе Тюмени нашли опасное мясо
На нарушениях попались три заведения и один магазин. Где они закупали мясо — неизвестно.
5 июля, 03:51
В тюменском СНТ сделают тротуар после того, как там сбили ребенка
После ДТП прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что дорога действительно опасна для местных жителей.
4 июля, 05:57
Июнь
В трех популярных тюменских ресторанах посетителей кормили опасным мясом
Нарушения были выявлены в ходе проверки. Где заведения закупали мясо — неизвестно.
28 июня, 03:54
Детский сад в Тюменской области попал на крупную сумму из-за травмы ребенка
Трехлетняя девочка упала с качели во время прогулки. Медики установили, что у нее перелом плечевой кости.
26 июня, 06:19

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