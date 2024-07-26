В новых скверах Тюмени установят более 90 камер видеонаблюдения

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
До конца года в сквере Згерского и парке Лагунова в Тюмени установят камеры видеонаблюдения. Об этом в региональном департаменте информатизации рассказали Ura.ru.
Также планируется установка камер и в других озелененных общественных пространствах города — на Энергостроителей, Мусоргского и Московском тракте. В общей сложности планируется подключение 95 систем видеонаблюдения.
Ранее «Наш город» писал, что самым безопасным районом Тюмени является Центральный. Там установлена большая часть камер видеонаблюдения.