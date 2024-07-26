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В новых скверах Тюмени установят более 90 камер видеонаблюдения

В новых скверах Тюмени установят более 90 камер видеонаблюдения

26 июля 2024, 03:22
Фото: 1MI
Камеры будут установлены в сквере Згерского, парке Лагунова и других озелененных общественных пространствах. Работы будут выполнены до конца года.

До конца года в сквере Згерского и парке Лагунова в Тюмени установят камеры видеонаблюдения. Об этом в региональном департаменте информатизации рассказали Ura.ru.

Также планируется установка камер и в других озелененных общественных пространствах города — на Энергостроителей, Мусоргского и Московском тракте. В общей сложности планируется подключение 95 систем видеонаблюдения.

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Ранее «Наш город» писал, что самым безопасным районом Тюмени является Центральный. Там установлена большая часть камер видеонаблюдения.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#Парк#Камеры видеонаблюдения#Скверы
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