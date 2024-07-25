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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Перебегал в неположенном месте. В центре Тюмени сбили ребенка

Перебегал в неположенном месте. В центре Тюмени сбили ребенка

25 июля 2024, 14:10
Фото: 1MI
В центре Тюмени на улице Тимофея Чаркова. По предварительной информации, он перебегал дорогу на красный.
Сюжет
ДТП

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, пострадавшим оказался 7 летний мальчик. Предварительно, он перебегал дорогу на запрещающий сигнал, когда его сбил внедорожник.

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Фото: Телеграм-канал Тюмень
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Сейчас мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами, ему оказывается вся необходимая помощь.

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