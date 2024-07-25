Перебегал в неположенном месте. В центре Тюмени сбили ребенка

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, пострадавшим оказался 7 летний мальчик. Предварительно, он перебегал дорогу на запрещающий сигнал, когда его сбил внедорожник.
Сейчас мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами, ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о том, что под Тюменью насмерть разбился мужчина на «Москвиче». Он улетел в кювет и перевернулся несколько раз.