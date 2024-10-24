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Авария на дороге

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Октябрь
Пострадали почти все. На Тюменской трассе в жесткое ДТП попали семь грузовиков
24 октября, 12:02
Под Тюменью сбили 8-летего велосипедиста
В поселке Московский Тюменского района сбили 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
9 октября, 07:41
В ДТП на Хамита Ярми в Тюмени пострадали люди
На пересечении улицы Хамита Ярми в Тюмени пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
2 октября, 03:35
Сентябрь
На 50 лет ВЛКСМ в Тюмени разбились два человека
В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
30 сентября, 02:59
Шансов не было. На тюменской трассе насмерть разбилась школьница на мопеде. ВИДЕО
26 сентября, 07:04
На тюменской трассе насмерть сбили пешехода
На автодороге Заводоуковск — Упорово насмерть сбили человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
24 сентября, 03:01
Выехал на встречку: на тюменской трассе после ДТП вспыхнула иномарка
19 сентября, 06:06
Обидно, наверное. В Тюмени люксовый «Лексус» протаранил бетономешалку. ВИДЕО
16 сентября, 10:57
Август
В Ишимском районе грузовик насмерть задавил охранника стоянки
На федеральной трассе Челябинск-Курган-Омск-Новлсиьирск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
28 августа, 06:01
Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими
Тюменская область вошла в антирейтинг регионов страны с наибольшим числом аварий, где пострадали люди. Данными поделились аналитики РИА «Новости».
19 августа, 03:22
В Тюмени в ДТП пострадала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пострадала вчера в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
16 августа, 06:43
Во дворе дома в Тюмени автомобиль убил своего хозяина
На улице Сперанского в Тюмени автомобиль убил своего хозяина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
14 августа, 09:16
В ночной аварии в Тюмени погибли две женщины
Ночью в Тюмени произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Об этом сообщили очевидцы.
9 августа, 02:32
Пьяный таксист врезался в столб под Тюменью
Водитель такси врезался в столб под Тюменью. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
8 августа, 06:05
Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки
Тобольский городской вынес приговор водителю экскаватора, который насмерть переехал водителя и пассажира автомобиля «Ниссан». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
6 августа, 06:12
Июль
С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысяч
Заводоуковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к водителю «Приоры», который насмерть сбил его отца. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
31 июля, 03:59
Перебегал в неположенном месте. В центре Тюмени сбили ребенка
25 июля, 14:10
Перевернулся несколько раз. Под Тюменью насмерть разбился мужчина на «Москвиче»
На трассе автодороги Новая Заимка — Колесниково — Комиссарово в Заводоуковском городском округе мужчина не справился с управлением и улетел в кювет. После полученных от аварии травм он скончался на месте.
18 июля, 13:02
На кладбище для ВИПов не хватает мест, а у тюменцев заберут земли в Зареке
15 июля, 13:14
Под Тюменью большегруз снес сразу две легковушки. ВИДЕО
Под Тюменью водитель грузовик на трассе не заметил стоящие на перекрестке легковушки, и влетел в них на полной скорости.
8 июля, 12:21

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