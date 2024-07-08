Под Тюменью большегруз снес сразу две легковушки. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Информацию об аварии передает Гибдд по Тюменской области. Как стало известно, стоящие на перекрестке легковушки, которые собирались повернуть налево и влетел в них на скорости около 100 км/ч. От удара обе машины раскидало в стороны, одна перевернулась.
Однако, после выяснения обстоятельств оказалось, что виновницей ДТП стала водитель «Мерседеса», которая стояла на перекрестке без включенных сигналов поворота. Едущий за ней водитель джипа успел затормозить, а водитель грузовика — нет.
Как рассказали очевидцы, помощь врачей понадобилась водителю джипа и автоледи. Их доставили в больницу.
Ранее сообщалось о том, что школьник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге.