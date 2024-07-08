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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Под Тюменью большегруз снес сразу две легковушки.

Под Тюменью большегруз снес сразу две легковушки. ВИДЕО

8 июля 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney

Под Тюменью большегруз снес сразу две легковушки.

Под Тюменью водитель грузовик на трассе не заметил стоящие на перекрестке легковушки, и влетел в них на полной скорости.
Сюжет
ДТП

Информацию об аварии передает Гибдд по Тюменской области. Как стало известно, стоящие на перекрестке легковушки, которые собирались повернуть налево и влетел в них на скорости около 100 км/ч. От удара обе машины раскидало в стороны, одна перевернулась.

Однако, после выяснения обстоятельств оказалось, что виновницей ДТП стала водитель «Мерседеса», которая стояла на перекрестке без включенных сигналов поворота. Едущий за ней водитель джипа успел затормозить, а водитель грузовика — нет.

Видео: ЧС Тюмень

Как рассказали очевидцы, помощь врачей понадобилась водителю джипа и автоледи. Их доставили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что школьник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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