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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Школьник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге

Школьник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге

4 июля 2024, 13:09
Фото: Гибдд по Тюменской области
В Нижнетавдинском районе 13-летний школьник с другом разбились на своем байке, влетев в машину, ехавшую им навстречу. По предварительной информации ГИБДД, малолетний водитель мопеда не справился с управлением.
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ДТП

Как выяснили госавтоинспекторы, два друга ехали по проселку с рыбалки и не заметили едущую им навстречу машину. Школьник, находящийся за рулем мопеда, не справился с управлением и влетел в автомобиль на лесной дороге

После удара его пассажир — школьник из Тюмени, которому и принадлежал байк, погиб на месте. Самого же малолетнего водителя доставили в больницу с переломом ноги. Прав на управление мопедом он не имел.

Ранее сообщалось о том, что на трассе под Тюменью погиб водители китайского внедорожника, влетев в фуру, перевозящую свиней.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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