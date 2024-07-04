Школьник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как выяснили госавтоинспекторы, два друга ехали по проселку с рыбалки и не заметили едущую им навстречу машину. Школьник, находящийся за рулем мопеда, не справился с управлением и влетел в автомобиль на лесной дороге
После удара его пассажир — школьник из Тюмени, которому и принадлежал байк, погиб на месте. Самого же малолетнего водителя доставили в больницу с переломом ноги. Прав на управление мопедом он не имел.
Ранее сообщалось о том, что на трассе под Тюменью погиб водители китайского внедорожника, влетев в фуру, перевозящую свиней.