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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Место происшествия

Под Тюменью в ДТП с микроавтобусом пострадал молодой водитель питбайка

24 июля 2024, 11:43
Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Место происшествия
Накануне, 23 июля, на трассе Курган — Тюмень произошло столкновение микроавтобуса и питбайка. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

По имеющейся информации, авария произошла на 178-м километре автомобильной дороги Курган — Тюмень. Микроавтобус «Тойота Хайс» столкнулся с питбайком.

В полиции сообщили, что 25-летний мужчина, управляющий микроавтобусом, не выдержал безопасную дистанцию. Тогда и произошло столкновение транспортных средств. За рулем питбайка был 18-летний тюменец. У него не было водительского удостоверения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил тяжелые травмы. Он находится в больнице. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
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Ранее «Наш город» писал о том, что из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

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#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария
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