Под Тюменью в ДТП с микроавтобусом пострадал молодой водитель питбайка

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По имеющейся информации, авария произошла на 178-м километре автомобильной дороги Курган — Тюмень. Микроавтобус «Тойота Хайс» столкнулся с питбайком.
В полиции сообщили, что 25-летний мужчина, управляющий микроавтобусом, не выдержал безопасную дистанцию. Тогда и произошло столкновение транспортных средств. За рулем питбайка был 18-летний тюменец. У него не было водительского удостоверения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил тяжелые травмы. Он находится в больнице. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за страшного ДТП ограничили движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.