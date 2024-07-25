Где расположен самый безопасный район Тюмени

На втором месте по безопасности находится Ленинский АО, где работают 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, на третьем — Калининский округ (чуть более 1 тысячи видеокамер). Восточный округ является наименее безопасным из всех — там работают всего 937 камер видеонаблюдения.