nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюмени назвали самый безопасный район

Где расположен самый безопасный район Тюмени

25 июля 2024, 05:02
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самый безопасный район

Центральный район областной столицы признан самым безопасным в городе. Там установлена большая часть камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город». Об этом сообщили в региональном департаменте информатизации.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Тюмени работают около 4,5 тысячи видеокамер. Из них 1,3 тысячи функционируют на территории Центрального административного округа.

На втором месте по безопасности находится Ленинский АО, где работают 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, на третьем — Калининский округ (чуть более 1 тысячи видеокамер). Восточный округ является наименее безопасным из всех — там работают всего 937 камер видеонаблюдения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года планируют установить порядка 500 видеокамер рамках системы «Безопасный город». Их разместят в скверах, парках и на набережной.

Читайте также:
Одну из улиц Тюмени хотят назвать в честь погибшего на СВО снайпера«На таких людях держится театр»: тюменцы заступились за директора драмтеатра ОсинцеваТюменка впала в кому во время отдыха в Турции. За ее лечение с семьи требуют 1,7 млн
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#Камеры видеофиксации#Камеры видеонаблюдения#Безопасный город
Подпишитесь
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Сегодня, 06:05
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
Вчера, 07:51
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Сегодня, 07:35
Мухи в столовой и нет воды. Тюменка честно рассказала об ужасах отдыха в Абхазии
Вчера, 11:21
Чечня мирит ягодку. Как раскол в Wildberries угрожает тюменскому рынку рекламы?
Вчера, 13:56