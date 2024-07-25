Где расположен самый безопасный район Тюмени

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
По данным ведомства, на сегодняшний день в Тюмени работают около 4,5 тысячи видеокамер. Из них 1,3 тысячи функционируют на территории Центрального административного округа.
На втором месте по безопасности находится Ленинский АО, где работают 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, на третьем — Калининский округ (чуть более 1 тысячи видеокамер). Восточный округ является наименее безопасным из всех — там работают всего 937 камер видеонаблюдения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года планируют установить порядка 500 видеокамер рамках системы «Безопасный город». Их разместят в скверах, парках и на набережной.