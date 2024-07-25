Выбрался из ада. Из украинского плена доставили домой бойца СВО из Тюмени

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Информацию о вернувшемся из плена передает информационный портал правительства Тюмени.
Обмен военнопленными состоялся в середине июля. Освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. — сообщили на портале.
Отмечу, что личность, возраст и то, в какой части служил тюменец, не раскрывается.
Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб тюменец. Он оказался самым молодым бойцом в стране, из ушедших на передовую.