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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Из украинского плена доставили домой бойца СВО из Тюмени

Выбрался из ада. Из украинского плена доставили домой бойца СВО из Тюмени

25 июля 2024, 12:42
Фото: 1MI

Из украинского плена доставили домой бойца СВО из Тюмени

Домой после украинского плена вернулся находившийся в заложниках у ВСУ тюменец. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Информацию о вернувшемся из плена передает информационный портал правительства Тюмени.

Обмен военнопленными состоялся в середине июля. Освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. — сообщили на портале.
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Отмечу, что личность, возраст и то, в какой части служил тюменец, не раскрывается.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб тюменец. Он оказался самым молодым бойцом в стране, из ушедших на передовую.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#СВО#Бойцы СВО
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