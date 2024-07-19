Оставалась неделя до отпуска. Мотострелок из села под Тюменью трагически погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Информация о гибели бойца появилась в паблике «Подслушано Каскара» Вконтакте. Родился ефрейтор Максим Лупенко в селе Каскара, а ушел на СВО в этом году. Проявил себя как достойный боец на территории Донецкой Народной Республики. Погиб при исполнении боевой задачи 7 июля.
Как рассказали «Нашему Городу» близкие погибшего, до отпуска ему оставалось всего несколько дней. Он должен был приехать домой уже в середине июля.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерью.