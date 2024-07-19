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Оставалась неделя до отпуска. Мотострелок из села под Тюменью трагически погиб на СВО

Оставалась неделя до отпуска. Мотострелок из села под Тюменью трагически погиб на СВО

19 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Тюменском селе Каскара сообщили о гибели своего земляка, ефрейтора Максима Лупенко. На момент гибели ему было всего 23 года. До отпуска ему оставалось всего несколько дней.

Информация о гибели бойца появилась в паблике «Подслушано Каскара» Вконтакте. Родился ефрейтор Максим Лупенко в селе Каскара, а ушел на СВО в этом году. Проявил себя как достойный боец на территории Донецкой Народной Республики. Погиб при исполнении боевой задачи 7 июля.

Фото: Подслушано Каскара

Как рассказали «Нашему Городу» близкие погибшего, до отпуска ему оставалось всего несколько дней. Он должен был приехать домой уже в середине июля.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерью.

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