В Увате простились с бойцом СВО, который любил баскетбол

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Василий погиб в июне этого года, выполняя боевые задачи. Ему было 30 лет.
«Добрым, веселым, отзывчивым парнем и хорошим другом запомнили его одноклассники и педагоги Осинниковской школы, где учился герой. Он был активным участником общественной и спортивной жизни школы и села. Увлекался волейболом, защищал честь школы и района в спортивных состязаниях», — рассказали в пресс-службе администрации района.
Солдат заключил контракт на службу в Армии в 2020 году. Он выполнял свой долг на Сахалине, а в 2022 году отправился на Украину.
Посмертно нашего земляка наградили Орденом Мужества.
Ранее «Наш город» сообщал, что экс-участник специальной военной операции на Украине станет кандидатом в мэры Тобольска. Такое решение политэлитами было принято на основании политики президента Путина.