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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Увате простились с бойцом СВО, который любил баскетбол

В Увате простились с бойцом СВО, который любил баскетбол

10 июля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Жители Уватского района простились с земляком Василием Афанасьевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Василий погиб в июне этого года, выполняя боевые задачи. Ему было 30 лет.

«Добрым, веселым, отзывчивым парнем и хорошим другом запомнили его одноклассники и педагоги Осинниковской школы, где учился герой. Он был активным участником общественной и спортивной жизни школы и села. Увлекался волейболом, защищал честь школы и района в спортивных состязаниях», — рассказали в пресс-службе администрации района.
Фото: Администрация Уватского района

Солдат заключил контракт на службу в Армии в 2020 году. Он выполнял свой долг на Сахалине, а в 2022 году отправился на Украину.

Посмертно нашего земляка наградили Орденом Мужества.

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-участник специальной военной операции на Украине станет кандидатом в мэры Тобольска. Такое решение политэлитами было принято на основании политики президента Путина.

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