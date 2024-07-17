Погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерью

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Информацию о погибшем передает телеграм-канал «ЧС Тюмень». 37-летний Александр Снегирев уже давно не жил в поселке Новый Тап, там у него до конца жизни проживала мама.
Боец же погиб при исполнении боевой задачи, а на фронт ушел из Ишима. Похоронят солдата в родном поселке — рядом с могилой матери.
Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб мастер спорта из Тюмени. Он держал оборону на важной укрепленной точке два дня в одиночку.