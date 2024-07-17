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Погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерью

Погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерью

17 июля 2024, 14:07
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб 37-летний житель Тюменской области. Родом он из небольшого поселка Новый Тап в Юргинском районе.

Информацию о погибшем передает телеграм-канал «ЧС Тюмень». 37-летний Александр Снегирев уже давно не жил в поселке Новый Тап, там у него до конца жизни проживала мама.

Боец же погиб при исполнении боевой задачи, а на фронт ушел из Ишима. Похоронят солдата в родном поселке — рядом с могилой матери.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб мастер спорта из Тюмени. Он держал оборону на важной укрепленной точке два дня в одиночку.

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