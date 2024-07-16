31-летний штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Бойца искали его родные и близкие с мая этого года — 29 апреля он отправился на боевое задание и после этого ни разу не выходил на связь. О гибели Рауфата Марганова сообщили в администрации Вагайского района.
Церемония прощания и похороны военного состоятся 18 июля в селе Черное в 12:00 часов у Мемориала Защитникам Родины.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыли памятную доску в честь погибшего в зоне СВО офицера Жаната Алимова. Тюменец занесен в список бессмертной заставы.