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31-летний штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО

31-летний штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО

16 июля 2024, 07:59
Фото: 1MI
Житель Вагайского района Рауфат Марганов погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении.

Бойца искали его родные и близкие с мая этого года — 29 апреля он отправился на боевое задание и после этого ни разу не выходил на связь. О гибели Рауфата Марганова сообщили в администрации Вагайского района.

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

Церемония прощания и похороны военного состоятся 18 июля в селе Черное в 12:00 часов у Мемориала Защитникам Родины.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыли памятную доску в честь погибшего в зоне СВО офицера Жаната Алимова. Тюменец занесен в список бессмертной заставы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
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