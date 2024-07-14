Офицер из Тюмени погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Решением общего собрания общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Жанат Алимов занесен в список бессмертной заставы. Об этом сообщил депутат городской думы Есенгалий Ибраев.
«Быть воином — жить вечно! Наша святая обязанность — сохранить память о беспримерном подвиге героев, честном служении Родине всех солдат и офицеров российской армии», — заявил президент он.
Отметим, Жанат Алимов получил смертельное ранение получил в феврале этого года при выполнении боевого задания под Авдеевкой. Участие в СВО он принимал с октября 2022 года. Служил командиром штурмового отряда «Шторм».
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб 57-летний тюменский контрактник Андрей Лузин. У него остались родители, сын и трое внуков.