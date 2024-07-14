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Updated Сегодня, 10:27

В Тюмени открыли памятную доску в честь погибшего на СВО офицера

Офицер из Тюмени погиб в зоне СВО

14 июля 2024, 10:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени открыли памятную доску в честь погибшего на СВО офицера

На днях в областной столице состоялось торжественное открытие памятной доски в честь героя спецоперации 39-летнего Жаната Алимова.
Сюжет
Зона сво

Решением общего собрания общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Жанат Алимов занесен в список бессмертной заставы. Об этом сообщил депутат городской думы Есенгалий Ибраев.

«Быть воином — жить вечно! Наша святая обязанность — сохранить память о беспримерном подвиге героев, честном служении Родине всех солдат и офицеров российской армии», — заявил президент он.

Отметим, Жанат Алимов получил смертельное ранение получил в феврале этого года при выполнении боевого задания под Авдеевкой. Участие в СВО он принимал с октября 2022 года. Служил командиром штурмового отряда «Шторм».

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб 57-летний тюменский контрактник Андрей Лузин. У него остались родители, сын и трое внуков.

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