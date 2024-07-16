Число автобусов с кондиционерами увеличат в Тюмени. Но пока на это нет денег

Между тем, в жаркую погоду от жителей областной столицы регулярно поступают жалобы на неисправные или неработающие в общественном транспорте кондиционеры — в некоторых автобусах водители просто отказывались их включать. Хотя согласно нормам, температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна быть выше +25 градусов.