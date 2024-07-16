Число автобусов с кондиционерами увеличат в Тюмени. Но пока на это нет денег

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
«Доля автобусов с кондиционерами будет увеличиваться за счет приобретения новых. Мы понимаем, что за счет городского бюджета приобрести новый транспорт не сможем, потому что цены меняются, спрос высокий», — пояснил мэр.
И подчеркнул, что если в общественном транспорте имеется система кондиционирования воздуха, то она должна работать при жаркой погоде. В случае сбоев в работе кондиционеров (неисправности) их в кратчайшие сроки ликвидируют специалисты МКУ «Тюменьгортранс» в кратчайшие сроки их устраняют.
Между тем, в жаркую погоду от жителей областной столицы регулярно поступают жалобы на неисправные или неработающие в общественном транспорте кондиционеры — в некоторых автобусах водители просто отказывались их включать. Хотя согласно нормам, температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна быть выше +25 градусов.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на обновление автобусного парка Тюмени из областного бюджета было потрачено более полумиллиарда рублей. Всего регион закупил 34 автобуса.