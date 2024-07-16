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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

В Тюмени увеличат число автобусов с кондиционерами

Число автобусов с кондиционерами увеличат в Тюмени. Но пока на это нет денег

16 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI

В Тюмени увеличат число автобусов с кондиционерами

В Тюмени увеличат число автобусов, оборудованных кондиционерами. Об этом сообщил в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» глава администрации города Максим Афанасьев.
«Доля автобусов с кондиционерами будет увеличиваться за счет приобретения новых. Мы понимаем, что за счет городского бюджета приобрести новый транспорт не сможем, потому что цены меняются, спрос высокий», — пояснил мэр.

И подчеркнул, что если в общественном транспорте имеется система кондиционирования воздуха, то она должна работать при жаркой погоде. В случае сбоев в работе кондиционеров (неисправности) их в кратчайшие сроки ликвидируют специалисты МКУ «Тюменьгортранс» в кратчайшие сроки их устраняют.

Между тем, в жаркую погоду от жителей областной столицы регулярно поступают жалобы на неисправные или неработающие в общественном транспорте кондиционеры — в некоторых автобусах водители просто отказывались их включать. Хотя согласно нормам, температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна быть выше +25 градусов.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на обновление автобусного парка Тюмени из областного бюджета было потрачено более полумиллиарда рублей. Всего регион закупил 34 автобуса.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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