Для комфорта пассажиров: остановки для пересадок с автобусов появятся в Тюмени

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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В документе отмечено, что транспортно-пересадочные узлы планируют разместить в северо-восточной части в районе Тимофея Чаркова, в западной части рядом с аэропортом «Рощино», в восточной части в районе примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская.
«Создание подобной транспортной системы в значительной степени повысит качество транспортного обслуживания населения. Использование внеуличного транспорта позволит сократить интервал движения до 2–3 минут на линии, обеспечить надежное функционирование и соблюдение расписания движения, осуществить интеграцию с существующей сетью автомобильного пассажирского транспорта общего пользования через транспортно-пересадочные узлы. Оценочный прогноз пассажиропотока по линиям внеуличного транспорта показывает прогнозируемый поток до 20 тыс. пассажиров в пиковые периоды», — указано в программе.
По прогнозам, к 2040 году ожидается рост пассажирских потоков в междугороднем сообщении до 3,1 миллиона пассажиров в год, на пригородные направления до 3,6 миллиона пассажиров в год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за дефицита водителей, сломанных автобусов и пробок, в июне было сорвано 7% автобусных рейсов. По сравнению с маем данный показатель увеличился на 3%.