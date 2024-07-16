Для комфорта пассажиров: остановки для пересадок с автобусов появятся в Тюмени

В документе отмечено, что транспортно-пересадочные узлы планируют разместить в северо-восточной части в районе Тимофея Чаркова, в западной части рядом с аэропортом «Рощино», в восточной части в районе примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская.