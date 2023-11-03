К концу года на маршруты Тюмени встанут 34 новых автобуса

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В ближайшее время будет закуплено 34 единиц нового общественного транспорта ЛиАЗ. Из них 12 машин будут работать на экологически чистом газе — метане. Общая сумма покупки транспорта составила 600 млн рублей.
«Обновление парка — одна из приоритетных задач, а на замену общественного транспорта в муниципалитетах области в ближайшие несколько лет мы планируем выделить около 5,5 млрд рублей», — сообщил губернатор области Александр Моор.
Новый транспорт доставят в Тюмень уже в ноября, а до конца 2023 года его планируется запустить на городские маршруты.
Ранее «Наш город» писал о росте цен на проезд в общественном транспорте. Оплата проезда за наличный расчет подорожает на 1 рубль, а за безналичный расчет цена останется прежней — 30 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.