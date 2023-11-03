К концу года на маршруты Тюмени встанут 34 новых автобуса

Ранее «Наш город» писал о росте цен на проезд в общественном транспорте. Оплата проезда за наличный расчет подорожает на 1 рубль, а за безналичный расчет цена останется прежней — 30 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.