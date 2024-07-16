Работодатели из Москвы и Краснодара ищут сотрудников в Тюмени

По данным экспертов, 95% тюменцев считают, что компания должна помогать при переезде в другой город: 54% отметили, что работодатель должен помочь финансово и организационно (помочь найти квартиру в аренду, устроить ребенка в детский сад/ школу и т. д.), еще 41% считают, что достаточно только финансовой помощи. 5% респондентов уверены, что компания не обязана помогать в релокации нового сотрудника.