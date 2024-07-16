Работодатели из Москвы и Краснодара ищут сотрудников в Тюмени

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В целом, более 19% всех вакансий для тюменцев связаны с работой в других регионах, сообщили аналитики hh.ru.
По данным экспертов, 95% тюменцев считают, что компания должна помогать при переезде в другой город: 54% отметили, что работодатель должен помочь финансово и организационно (помочь найти квартиру в аренду, устроить ребенка в детский сад/ школу и т. д.), еще 41% считают, что достаточно только финансовой помощи. 5% респондентов уверены, что компания не обязана помогать в релокации нового сотрудника.
Почти треть тюменцев (29%) хотели бы переехать в Центральный ФО, как в самый перспективный на их взгляд регион. 21% остались бы в Уральском федеральном округе, 20% — выбрали бы юг России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий июля. Представителям данный профессий готовый платить более 200 тысяч рублей ежемесячно.