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Московские компании переманивают тюменцев на работу

Работодатели из Москвы и Краснодара ищут сотрудников в Тюмени

16 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI

Московские компании переманивают тюменцев на работу

Компании из столицы России активно размещают вакансии для жителей Тюменской области. 7% предложений о работе из общего числа размещенных вакансий приходится на московские фирмы. Еще 2% — на компании из Санкт-Петербурга, 1,6% — предприятия Свердловской области, около 1% — из Краснодарского края.

В целом, более 19% всех вакансий для тюменцев связаны с работой в других регионах, сообщили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, 95% тюменцев считают, что компания должна помогать при переезде в другой город: 54% отметили, что работодатель должен помочь финансово и организационно (помочь найти квартиру в аренду, устроить ребенка в детский сад/ школу и т. д.), еще 41% считают, что достаточно только финансовой помощи. 5% респондентов уверены, что компания не обязана помогать в релокации нового сотрудника.

Почти треть тюменцев (29%) хотели бы переехать в Центральный ФО, как в самый перспективный на их взгляд регион. 21% остались бы в Уральском федеральном округе, 20% — выбрали бы юг России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий июля. Представителям данный профессий готовый платить более 200 тысяч рублей ежемесячно.

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