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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Эксперты рассказали, чем кормить огурцы

Прожорливая культура: тюменцам рассказали, чем накормить огурцы

16 июля 2024, 06:43
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, чем кормить огурцы

Зачастую дачники не придают особого значения выращиванию огурцов. Из-за этого можно остаться без урожая.

Опытные дачники знают, что огурцы только кажутся неприхотливыми. На самом деле, это одна из самых прожорливых культур. О каких правилах нужно помнить, чтобы получить хороший урожай — рассказал телеканал «Саратов 24».

Огородник-любитель Алексей Мурзов решил следовать советам специалистов, поэтому подвязал плети и удалил у каждого куста все пасынки выше четвертого листа. Он отметил, что это дало мгновенный результат — появилось больше завязей, а кусты стали набирать силу.

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«Отмечу, что на один погонный метр оставил не более трех кустов, чтобы поступало больше света, но при этом грядку расположил таким образом, чтобы огурцы были под палящим солнцем не весь день. Во второй половине дня грядка находится в полутени», — подчеркнул Мурзов.

После того, как кусты выросли на метр, огородник прищипнул макушки и дал кустам разрастаться в ширину. На боковых ветках сразу появилась завязь.

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Одной плодородной земли огурцам не хватит, поэтому Алексей еженедельно проливает кусты различными средствами. На первом этапе, когда появились первые завязи — раствором борной кислоты. На 10 литров теплой воды нужно 5-10 граммов. Через неделю он подкормил огурцы комплексным удобрением.

На третьей и четвертой неделях Алексей использовал золу — стакан на ведро воды. Далее он планирует проливать огурцы таким раствором: на 10 литров воды литр нежирного кефира и 20 капель йода. На каждый куст нужно вылить около литра.

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Мужчина также рекомендует не забывать о таких удобрениях, как мочевина и сульфат калия, а для укрепления корневой системы он советует использовать препарат «Корневин».

Алексей отметил, что после проведенных процедур доволен состоянием огурцов. По его словам, уже видно, что урожайность гораздо выше, чем в прошлых сезонах.

Ранее «Наш город» рассказал, что тюменцы делятся результатами «тихой охоты». По словам грибников, по лесу достаточно прогуляться час, чтобы выйти оттуда с полной корзинкой.

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