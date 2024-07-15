Взять и не разориться. Сколько сейчас стоит для тюменца реальный автокредит?

Но если пересчитать предложение на Авито по процентной ставке, как это сделали корреспонденты портала «Новые известия» то получаются 11 процентов, или в три раза меньше, чем у Альфа-банка. При этом кредитор в лице Т-банка принимает сегодня депозиты граждан с доходностью в 17,2 процента.