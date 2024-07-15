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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Несмотря на очевидную невыгодность, народ продолжает брать автокредиты.

Взять и не разориться. Сколько сейчас стоит для тюменца реальный автокредит?

15 июля 2024, 09:01
Фото: 1MI
Несмотря на очевидную невыгодность, народ продолжает брать автокредиты.

Эксперты подсчитали, сколько сейчас стоит реальный кредит на машину

Новости о том, что автокредиты, которые последние пару лет были вполне выгодными, станут чем-то вроде рабства, возникают все чаще и чаще. Власти страны пытаются ограничить кредиты всеми правдами и неправдами, поскольку они сильно бьют по инфляции.

Перед тем как брать кредит — разумнее будет подсчитать, сколько он будет стоить. Благо, кредитных калькуляторов сейчас в мире великое множество. Некоторые даже есть в приложении банков. Например, в «Сбере».

За основу можно взять средний кредит на авто в 2023 — 1.65 миллиона. Срок кредитования — 60 месяцев, или 5 лет. Сбер выдает займ под 25,9 процента с ежемесячным платежом 49 500 рублей. Затем умножаем это на 60 и получаем общую сумму долга — 2 970 000 рублей.

Таким образом, прямая переплата составит как минимум 1 млн 300 тысяч рублей.

Размер потребительского кредита в Сбере, который является игроком номер один на финансовом рынке — это есть «базовая» ставка и для автокредитования, вокруг которой вам будут предлагать разного рода программы и варианты.

В принципе, такие «конские» переплаты понятны. Ведь меньше 25% банкам получать невыгодно. Без этой цифры они, в теории, даже не смогут получать прибыль.

А в случае с автокредитованием довеском к самой ставке пойдет еще страховка КАСКО и зачастую — страхование жизни заемщика.

Для популярной в народе «Черри Тиго 7 Про» КАСКО стоит около 60 тысяч рублей в год. За 5 лет набежит 300 тысяч. В итоге среднестатистическая покупка автомобиля стоимостью 3 млн руб при автокредитовании в 50 процентов первоначального взноса составит примерно 4,5 млн рублей.

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А ведь авто не молодеет

Надо понимать, что покупка машины с точки зрения финансов — дело невыгодное. Это не недвижимость, которая держит свою марку цены ровно. Авто так или иначе используется. А с каждым пройденным километром оно будет терять в цене.

Через 5 лет и 100 тыс км пробега ваш среднестатистический китайский кроссовер Б-класса ценой 3 млн будет стоит на вторичном рынке в лучшем случае 1,5 млн рублей (если его не мучили скверным обслуживанием и не убивали в ДТП и на плохих дорогах).

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Банки нагло врут?

Однако, все вышесказанное не значит, что кредит прямо-таки невозможно или бессмысленно брать. В первую очередь, машина это комфорт. Просто надо понимать, что этот комфорт слишком дорог.

Но допустим, вы нашли нужную машину в поисковиках Яндекса или на сайтах автоторговцев. На Авито, например, есть в каждом объявлении о продажах чудесная опция — тот самый кредитный калькулятор.

Вбиваем цифры в первое же попавшееся объявление о продаже Мицубиси 2013 года за 990 тысяч рублей. Сумма кредита — 536 100 рублей, а первый взнос — 453 900. При сроке кредита в 5 лет ежемесячный взнос — всего-то (!) 11 900 рублей.

Но мы умножаем 60 месяцев на 11 900 и получаем общую стоимость — 714 000 рублей.

Таким образом, плата за кредит составила 178 000 рублей.

Еще одна альтернатива, другой банк. Например, «Альфа банк» предлагает ставку в 33% годовых, но переплата при тех же вводных будет 474 тысячи.

Но если пересчитать предложение на Авито по процентной ставке, как это сделали корреспонденты портала «Новые известия» то получаются 11 процентов, или в три раза меньше, чем у Альфа-банка. При этом кредитор в лице Т-банка принимает сегодня депозиты граждан с доходностью в 17,2 процента.

Отсюда можно сделать вывод, что кредитный калькулятор у некоторых банков и дилеров — это вещь крайне сомнительная. И что самое интересное, за это предусмотрена ответственность. ЦБ наказывает за ложные сведения об ипотеке или потребительских кредитах, но почему-то это не касается кредитов на авто.

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