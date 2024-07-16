Невероятно красивые и дорогие: в Тюмени продают кошек за сотни тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
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Updated Сегодня, 05:02
Одна из самых дорогих кошек в Тюмени — саванна за 250 тысяч рублей. Их привозят из питомников Европы и Африки.
«Предлагаем домашних дикарей и котят породы саванна. Будущиe звезды интернетa, роскошные питомцы и производители гибридныx линий. Африканские красавцы издавна считаются желанным и статусным подарком, дa и среди крысоловов равных им нет. Атлетичноe телосложениe, длинные уши с „глазками“ позади, пятнистый окрас. Грация дикой кошки и привязанность собаки», — говорится в объявлении на Авито.
Немного дешевле продаются котята породы АЛК — азиатская леопардовая кошка. За одного такого котенка нужно заплатить 160 тысяч рублей.
«Яркие самочки чистых АЛК, 2 месяца. Отличная генограмма», — указал продавец.
За 120 тысяч рублей можно купить смартфон последней модели или бурманского котенка. Продавец обещает предоставить все документы и составить договор купли-продажи.
Породистого котенка дешевле 100 тысяч рублей тоже можно найти. Так, на Авито продают девочек-сфинксов за 50 тысяч.
«В каждом доме должен быть свой домовенок, который нe даст скучать вечерами и будет греть холодными ночами, встречать с работы. Очень контактныe и озорныe малыши породы Эльф и Двэльф готовы к переезду c полным пакетом документов», — пишет продавец.
Также за 50 тысяч можно купить котенка породы манчкин. У таких котят лапы короче, чем у обычных кошек в два-три раза.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появилась кошка-свинопас. Она помогает своим хозяевам следить за поросятами.