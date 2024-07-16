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Тюменцы делятся результатами «тихой охоты»

«Грибов море»: тюменцы делятся результатами «тихой охоты»

16 июля 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы делятся результатами «тихой охоты»

По словам тюменцев, по лесу достаточно прогуляться час, чтобы собрать целую корзинку грибов. Они также рекомендуют быть внимательнее — в каждом третьем грибе живут червяки.
«Гуляли в субботу вечером час-полтора. Было очень много грибочков. По червивости — процентов 30. Не считая переростков, которые вообще не брали. Грибов море. Белый начинает вылазить и больше количество лисичек», — рассказывает подписчик группы «Грибники Тюмени и Тюменской области» Роман Юрьевич.
Фото: Роман Юрьевич / Грибники Тюмени и Тюменской области
«Чистых много. Велижанский тракт», — поделилась уловом Мария Морозова.
Фото: Мария Морозова / Грибники Тюмени и Тюменской области

Щедрым грибным урожаем делятся и подписчики Телеграм-канала «Наш город». У подписчицы с ником Tatiana Limar такие результаты походы в лес:

Фото: Tatiana Limar / Телеграм «Наш город»

Елена Александровна тоже не ушла из леса с пустыми руками.

Фото: Елена Александровна / Телеграм «Наш город»

Ранее «Наш город» писал, что грузди в Тюменской области появились раньше срока. По словам грибников, если постараться, можно набрать целое ведро.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Грибы#Фотография
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