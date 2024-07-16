«Грибов море»: тюменцы делятся результатами «тихой охоты»

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
«Гуляли в субботу вечером час-полтора. Было очень много грибочков. По червивости — процентов 30. Не считая переростков, которые вообще не брали. Грибов море. Белый начинает вылазить и больше количество лисичек», — рассказывает подписчик группы «Грибники Тюмени и Тюменской области» Роман Юрьевич.
«Чистых много. Велижанский тракт», — поделилась уловом Мария Морозова.
Щедрым грибным урожаем делятся и подписчики Телеграм-канала «Наш город». У подписчицы с ником Tatiana Limar такие результаты походы в лес:
Елена Александровна тоже не ушла из леса с пустыми руками.
Ранее «Наш город» писал, что грузди в Тюменской области появились раньше срока. По словам грибников, если постараться, можно набрать целое ведро.