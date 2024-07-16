Самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Тюмени

На втором месте — водитель самосвала, которому гарантируют зарплату в 150 тысяч рублей. Ему предоставят автомобиль, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Третье место занял монтажник охранно-пожарной сигнализации на зарплату 120-140 тысяч. Ему также оплатят проезд и проживание.