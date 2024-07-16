Самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Тюмени

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В июле в Тюмени самой высокооплачиваемой стала вакансия инженера-проектировщика. Аналитики SuperJob выяснили, что работодатель готов помочь иногородним сотрудникам с арендой жилья, а зарабатывать он предлагает от 150 тысяч рублей.
На втором месте — водитель самосвала, которому гарантируют зарплату в 150 тысяч рублей. Ему предоставят автомобиль, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Третье место занял монтажник охранно-пожарной сигнализации на зарплату 120-140 тысяч. Ему также оплатят проезд и проживание.
Четвертую строчку рейтинга занял начальник лаборатории неразрушающего контроля, который может зарабатывать 120 тысяч рублей. Компания ищет сотрудника с высшим образованием, опытом работы от трех лет и пройденной аттестацией в данной области.
Замыкает рейтинг менеджер по продажам оборудования на зарплату в 120 тысяч. Работодатель готов компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы и сотовую связь.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области не хватает учителей. На данный момент в регионе опубликованы более 5.8 тысячи вакансий для педагогов.