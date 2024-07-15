Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
Авиакомпания «ЮТэйр» периодически отчитывает о росте различных показателей и пассажиропотока и открывает новые рейсы, но зачастую ее не хвалят из-за задержек и ухудшения качества обслуживания. Однако авиаперевозчик не только обслуживает тюменцев, желающих улететь, но и является одной из крупнейших авиакомпаний России, стало быть, и серьезным работодателем.
Накануне в «ЮТэйр» озвучил размер оплаты членам наблюдательного совета. На шесть человек, включая свеженазначенного независимого директора и бывшего главу Сургута Андрея Филатова, как пишет Muksun.fm, они получат около 40 млн рублей в 2024 году — то есть более 550 тысяч на человека в месяц.
Однако, подтверждая тезис о крупном работодателе, компания хантит не только директоров, но и рядовых работников. Кадровый кризис, все-таки. Только в Уральском федеральном округе «ЮТэйр» ищет около 100 сотрудников (большинство в Тюменской области).
В большинстве случаев зарплата в объявлении не указана, однако некоторые предложения все-таки содержат ценовое предложение. Так, грузчику в Тюмени дают 42 тысячи рублей, там же специалист отдела документационного обеспечения может рассчитывать на зарплату от 28 до 35 тысяч, в Сургуте инженер по диагностике авиационной техники — на 45 тысяч. Кстати, почти все предложения работодателя сильно отличаются от среднего размера оплаты труда, что в Тюменской области, что в ХМАО, посчитал Muksun.fm.
Сайт hh.ru также предоставляет соискателям возможность ознакомиться с отзывами об авиакомпании. Авиаперевозчик там удостоился хорошей оценке — в 3,8 балла.
«Отличное руководство, выполняющее свои обязанности четко. В коллективе, как и везде, люди разные. Самое главное твое отношение к коллегам. Рост тоже есть, если захотеть. Главное любить небо и людей со своими потребностями», — написал бортпроводник (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — ред.).
«Прекрасный коллектив, готовый всегда прийти на помощь, все коллеги очень дружелюбные. Гибридный график работы. Сама по себе работа в авиации очень интересная, специфическая, конечно, но точно не скучная. Начальники адекватные, располагающие к себе», — добавила экономист из Тюмени.
Однако нет ложки меда — без ложки дегтя: вне зависимости от поставленной оценки очень многие авторы жалуются на уровень заработной платы.
«Оплата труда оставляет желать лучшего».
«Зарплата для программиста в данной авиакомпании — это просто нечто… настолько мизерная… Я стажером без опыта получал больше».
«Повысить зарплату. Порой ответственность в работе не соизмерима с оплатой труда».
Еще одна популярная «претензия» бывших и настоящих работников — отношение начальства. Правда, подробностей авторы не раскрывают.
Отношение руководства к рядовым сотрудникам.
Охрану труда, зарплату, отношение руководства к нам бортпроводникам.
Руководство, но на данном этапе, все сменилось в лучшую сторону.
Корреспондент Muksun.fm пообщался с жительницей Сургута, которая в свое время проходила собеседование в «ЮТэйр». В итоге «строгий отбор» девушка не прошла, но, как уточнила сургутянка после странного разговора, уже не хотелось.
Так, она рассказала, что во время беседы интервьюер постоянно обесценивал ее опыт, который, по ее словам девушки, был намного «сильнее», чем компетенции по предлагаемой позиции.
«Меня собеседовал какой-то очень странный человек, который позволял себе практически хамские и личные комментарии и даже не мог понять, что я ему говорю о своем опыте. Вышла как помоями облитая. Не перезвонили, и слава богу», — рассказала сургутянка Muksun.fm.
Наши коллеги отправили в компанию редакционный запрос, ответ на который пока не поступал
Пока же предлагаем нашим читателям рассказать об опыте работы в этой авиакомпании или других крупных организациях Тюменской области. Пишите в наш бот в тг-канале и в личные сообщения нашей группы во «Вконтакте». Расскажите, а соответствует ли ваша зарплата уровню средней по региону и как к вам относится начальство.