Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?

В большинстве случаев зарплата в объявлении не указана, однако некоторые предложения все-таки содержат ценовое предложение. Так, грузчику в Тюмени дают 42 тысячи рублей, там же специалист отдела документационного обеспечения может рассчитывать на зарплату от 28 до 35 тысяч, в Сургуте инженер по диагностике авиационной техники — на 45 тысяч. Кстати, почти все предложения работодателя сильно отличаются от среднего размера оплаты труда, что в Тюменской области, что в ХМАО, посчитал Muksun.fm.