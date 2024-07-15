Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?

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В прошлом году 15 июля был установлен антирекорд — воды в Туре опустилась до -80 сантиметров. К осения был установлен еще один антирекорд в -95 сантиметров, который сейчас считается абсолютным. Сейчас уровень Туры неизвестен, данные местного гидропоста перестали публиковать в официальных источниках. Однако заметно, что уровень воды пока не опустился до прошлогоднего показателя, но он также далек от среднего, составляющего около 2 метров.
Хотя многие помнят, как ранее Тура затапливала первые ярусы набережной и это еще в период спокойного весеннего половодья без выраженного паводка. Как объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба, для туры в целом характерны заметные колебания высоты, которые могут достигать 8-9 метров.
«Есть такое понятие, как межень, минимальный уровень воды, в целом она и отмечается в последние 3-4 года. Можно заметить, что их года в год сейчас показатели оказываются ниже былых средних значений, тому причиной, как природные закономерности, так и вклад человека. Мы можем заметить, как за скачком идет стремительное падение», — говорит эксперт.
Специалист говорит о том, что за последние годы существенно изменилось состояние реки. Как известно, Тура уже признана грязной рекой, так еще в ней много топляка, который сказывается на уровне воды. Ведь еще с 1930-х годов в районе ДОК «Красный Октябрь» сплавляли лес с саморазгружающихся барж, а не левом берегу Туры работала спичечная фабрика, куда лес также везли плотами. Отсюда и обилие топляка.
Причем раньше даже на уровне городского управления принимались решения о проведении работ на реке, несмотря на то, что Тура — объект федерального значения. Гидролог Андрей Расаев вспоминает, как в 2005–2008 годы в Тюмени проводили очистку берегов Туры в рамках экологической программы.
«Но эту программу не стали возобновлять. да и уже требуется очистка русла, что требует более серьезных затрат. Причем маловодный период — отличное время для организации таких работ, однако их пока не проводят. В целом можно заметить, что за последние 10 лет отношение к ресурсу стало более потребительским», — поделился с «Нашим городом» Расаев.
Специалист отмечает, что ранее расчищенные берега сейчас сдаются в аренду и места в непосредственной близости застраиваются. Вместе с тем заливаются бетоном и естественные притоки реки из-за чего в нее и поступает меньше питания.
В Туру также впадает река Тюменка, некогда участвовавшая в питании более крупной тюменской артерии. Однако назвать ее полноценной рекой сейчас сложно, Тюменка больше напоминает ручей. Дело в том, что русло Тюменки уходит под железнодорожный вокзал и район Дома обороны. Учитывая темпы застройки и стремление забетонировать болотистые почвы города, река и превратилась в грязный и скудный ручей.
Также сейчас перекрываются притоки Туры, при том, что воды реки активно задействуются в промышленным корпусом. А потому проблема усугубляется и активным потреблением ресурса. Многие экологи говорят о том, что исчезнуть Тура в ближайшие годы не может, однако стать похожей на Тюменку она уже становилась в прошлом году, когда оголила дно и явила миру кучи мусора и наилка.
«В былые времена и к проблемам Тюменки относились скептически. Дело в том, что у нас даже активные эко-объединения подключаются только, когда ситуация уже достигла пика. Сейчас, несмотря на то, что питание Туры также постепенно сокращается из-за перекрытия истоков, никто особо ничего не говорит», — делится беспокойством эколог Светлана Степина.
Вместе с тем отдельные участки Туры продолжают сдаваться в аренду. Это допускается даже при том, что акватория Туры находится в федеральном ведении. Примечательно, что арендаторы говорят о том, что цена за пользование в к 2020-м годам выросла. Объяснили это затратами на очистку реки. Однако по сей день Тура остается загрязненной.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин говорит о том, что следовало бы заняться восстановительными и очистительными работами на реке, а не сдавать ее в аренду.
«Я многократно пытался говорить о том, что требуется все-таки проведение работ по очистке русла реки, коллегия экологов города Тюмени поднимает этот вопрос на протяжении долгого времени, но власть никак не реагирует. У них традиционная отговорка — денег нет», — рассказал ученый.
Моторин отмечает, что проблема Туры имеет, как природный, так и антропогенный характер. Причем одно усугубляет другое, ведь на фоне засухи потребность в проведении работ по улучшению состояния реки кратно возрастает.
Состояние Туры имеет критическое значение не только для Тюменской области. река, протекающая через областной центр является источником питания Тобола. Все реки так или иначе связаны и с усугубления состояния малых рек начинаются проблемы рек больших.
Такна фоне обмеление Туры снижаются и объемы поступления воды в Тобол и так далее по течению. А на фоне того, что проблема обмеления на фоне природных и антропогенных факторов характерна для всей России, мелеет уже и Каспий. Эко-активист Тимур Ескараев, рассказал, что проблема развивается стремительно и не исключено построения сценария обмеления Аральского моря.
«Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. Происходит то же, что и при обмелении Аральского моря, если будет продолжаться в том же темпе, то у нас Каспий обмелеет», — говорит активист.
Причем уровень воды в Каспийском море за последние 30 лет упал более чем на 1,5 метра. Для водоема такого масштаба — это крайне существенный показатель. Уровень воды в море снизился до -29,26 метров, при том, что отметка в -30 метров уже сулит разделение моря на две отдельные зоны, об этом «Нашему городу» рассказал гидролог Сергей Демченко.
«Основная причина проблем Каспия — снижение стока впадающих в него рек. Тура пусть и не является источником питания в этом случае, но случай Каспия демонстрирует тенденцию, которая наблюдается повсеместно. Нужно понимать, что будущее пока рисуется совсем не радужным и внимание к водным объектам должно оказываться в должной мере в каждом из регионов», — говорит специалист.
Ученые пока не спешат заниматься долгосрочным прогнозированием состояния тюменской Туры, так как составить его научно пока нет возможности на фоне скудности исходных данных, сокращения численности гидропостов и непредсказуемости природных явлений.
Однако, если брать за основу прогноз на 2080 год, составленный климатологами на основании данных о текущих темпах глобального потепления, то примерно через 60 лет климат в регионе станет более жарким — средняя температура поднимется на 6-8°C. А значит засуха будет более явно сказываться на состоянии водоемов. Чтобы Тура не превратилась в ручей, воды из которого придется буквально выкачивать из земли, важно подготовиться к такому раскладу и провести работы, о которых говорят экологи.
Однако для этого необходимо одобрение, а может и финансирование из федерального бюджета. Пока региональные власти не смогли включить Туру в проект по улучшению благосостояния рек. Тем временем с каждым днем воды в этой реке и последующих становится все меньше.