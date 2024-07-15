Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?

Однако, если брать за основу прогноз на 2080 год, составленный климатологами на основании данных о текущих темпах глобального потепления, то примерно через 60 лет климат в регионе станет более жарким — средняя температура поднимется на 6-8°C. А значит засуха будет более явно сказываться на состоянии водоемов. Чтобы Тура не превратилась в ручей, воды из которого придется буквально выкачивать из земли, важно подготовиться к такому раскладу и провести работы, о которых говорят экологи.