Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Какой бы скучной не казалась тюменцам тема глобального потепления, отрицать факт того, что средняя температура растет уже невозможно, с учетом того, что 30-градусная жара еще пару десятков лет назад казалась для Тюмени явлением невозможным. Напомним, что до 2000-х годов в городе установили рекорд — +22,4 градуса, эта температура была максимальной для июля за всю историю измерений.
А потому климатолог Татьяна Пригоровская говорит о том, что к 2030 году средняя температура может вырасти еще на 1,5-2 градуса. Причем температура в регионах России поднимается значительно быстрее, чем в среднем в мире.
«Это связанно с равнинной территорией, на которой располагается страна. Океан нагревается медленнее суши. Вполне серьезно можно говорить о том, что климат с каждым годом все сильнее будет напоминать тропический», — говорит эксперт.
Стоит отметить, что сейчас обмеление Туры эксперты связывают с сезоном засухи. А при развитии такого сценария, засушливые периоды могут стать более продолжительными, а в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета говорит о том, что повышение средней температуры и засушливость будут сказываться не только на состоянии малых рек, но и на существовании крупных.
«Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» ученый.
А потому не исключено, что состояние Туры всегда будет сильно зависит от сезонности. И со временем засушливые периоды станут более жесткими. Если антирекорд Туры в -95 сантиметров будет побит, то от реки вовсе будет оставаться ручей.
Стоит вспомнить о том, что в Тюмени протекает еще и река Тюменка. пересечение этих двух рек и стало место образования Тюменского ханства — Чинги-Тура, что и привлекло сюда первых поселенцев.
От реки вовсе могло ничего не остаться, если бы общественники не отстояли Тюменку в 2010-х годах, когда в этой зоне планировали построить студенческий кампус. Позже реку защищали эко-активисты и пытались расчистить ее лог. Однако все равно Тюменка сейчас больше похожа на ручей, а определить ее исток уже не представляется возможным, об этом говорит гидролог Андрей Расаев.
«На Тюменку сильно повлияло строительство железной дороги, был сразу отрезан крупный приток и в реку стали попадать соответствующие выбросы. Позже в Тюмени стала активно развиваться промышленность, особенно в период сороковых-пятидесятых годов. реку засыпали и застроили, но того требовало время. Однако и позже с речными притоками боролись, а не сохраняли их», — рассказывает эксперт.
Расаев вспоминает, что ранее карта города была усыпана небольшими ручьями, которые питали водные артерии. Сейчас большая их часть прекратила существования и во многом из-за активной застройки.
Также сейчас перекрываются притоки Туры. Застройщики все ближе подбираются к береговой линии, что не может не сказаться на состоянии реки. Более того, в Тюмени к 2030 году построят новый мост через реку Туру. Он соединит микрорайоны ДОК и Заречный, а также внесет свою лепту в питание реки, утверждает инженер-эколог Екатерина Павлова.
«При строительстве мостов вносятся коррективы в естественный гидрологический цикл, меняется водный биотип. Воздействие оказывается комплексное. К тому же при строительстве в воду могут попадать нефтепродукты, строительный мусор и так далее, что дополнительно усугубляет ситуацию», — говорит специалист.
А потому с учетом темпов строительства естественное питание реки станет менее интенсивным, что вне зависимости от сезонности снизит уровень воды в реке. К тому же природные факторы цикличны, а человеческое воздействие непрерывно, а потому можно говорить о том, что застройка и промышленное развитие значительнее сказываются на состоянии Туры.
Комплексные климатические изменения в купе с активной застройкой, по оценке экспертов, могут создать кризисную ситуацию. Уровень воды в реке будет нестабильным и в неблагоприятные времена может опускаться до критических показателей, оголяя дно реки. При таком раскладе придется продумывать, как добывать воду для питания города и промышленных сооружений. Ведь уже при нынешних показателях кратно возрастает нагрузка на водоочистные объекты, проблемы также затрагивают ТЭЦ, который охлаждается также за счет воды из Туры.
Проще говоря, Тура может построить судьбу Тюменки, которая пусть и сохранилась, но состояние ее оставляет желать лучшего. Однако при сохранении текущих тенденций и отказа от проведения работ по расчистке русла реки и ее углублению крайне высока вероятность того, что летом 2030 году тюменцы смогут гулять не только по мостам, перекинутым через Туру, но и по дну реки.