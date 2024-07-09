Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?

От реки вовсе могло ничего не остаться, если бы общественники не отстояли Тюменку в 2010-х годах, когда в этой зоне планировали построить студенческий кампус. Позже реку защищали эко-активисты и пытались расчистить ее лог. Однако все равно Тюменка сейчас больше похожа на ручей, а определить ее исток уже не представляется возможным, об этом говорит гидролог Андрей Расаев.