Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России

Власти Тюменской области перестали ежедневно публиковать гидрологический бюллетень на фоне нормализации ситуации с паводками. Однако специалисты в области охраны водных ресурсов и экологии убеждены, что эту традицию стоит сохранить, чтобы у жителей региона, многие их которых проживают в непосредственной близости к рекам, была достоверная информация о состоянии водного ресурса. Ведь, например, тюменцев, серьезно беспокоит проблема обмеления Туры, а в открытых источниках информации об уровне воды уже нет, на порталы также перестали подавать данные гидропостов. Хотя ранее к сбору этой информации подходили основательнее об этом «Нашему городу» рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин.