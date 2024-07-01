Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Власти Тюменской области перестали ежедневно публиковать гидрологический бюллетень на фоне нормализации ситуации с паводками. Однако специалисты в области охраны водных ресурсов и экологии убеждены, что эту традицию стоит сохранить, чтобы у жителей региона, многие их которых проживают в непосредственной близости к рекам, была достоверная информация о состоянии водного ресурса. Ведь, например, тюменцев, серьезно беспокоит проблема обмеления Туры, а в открытых источниках информации об уровне воды уже нет, на порталы также перестали подавать данные гидропостов. Хотя ранее к сбору этой информации подходили основательнее об этом «Нашему городу» рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин.
«У нас имеется серьезный дефицит исходной информации, а в некоторых случаях полное ее отсутствие. Ранее на Туре действовало больше десятка гидропостов и данные передавались регулярно, что позволяло более объективно оценить состояние объекта», — отмечает ученый.
Более того, как говорит гидролог Сергей Демченко, возобновление подобного формата мониторинга могло бы помочь спрогнозировать и предотвратить некоторые проблемы на реках региона.
«Регион так работал во время паводка. Можно было оценить, какой объем воды идет и к чему нужно готовиться. Регулярный сбор данных помог бы более качественно прогнозировать ситуацию на будущий год. Но почему-то у нас на фоне серьезных проблем с состоянием рек, данные вовсе перестали публиковать», — удивленно отмечает специалист в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Специалист отмечает, что даже в прошлом году, когда бы введен режим повышенной готовности на фоне обмеления Туры, данные об уровне воды не публиковались на порталах региональной и городской власти.
Так последние данные об уровне воды в тюменской Туре датированы 27 июня, тогда показатель упал до 83 сантиметров. Сейчас изменение уровня воды можно оценить лишь визуально, «Наш город» будет ежедневно фиксировать состояние реки на территории набережной, чтобы динамика изменений была наглядной.
Сейчас, например, можно отметить, что по сравнению с прошлой неделей, воды еще немного отступила от берегов и чуть больше оголила балки на левом берегу набережной.
Гидролог Андрей Расаев отмечает, что визуальной оценки, конечно, недостаточно для того, чтобы анализировать динамику изменений и делать экспертные выводы. Однако уже сейчас заметно, что уровень воды ниже привычного и проблема обмеления остается актуальной.
«Данные о течении и уровне воды могли бы помочь детально рассчитать, хватит ли ресурса для функционирования городских сетей. Однако сейчас пока можно сказать, что уровень воды приемлемый, в прошлом году ситуация была куда тяжелее. Однако впереди два жарких месяца, сезон активного использование теплоходов и так далее. А потому отслеживать состояние Туры критически важно», — говорит эксперт.
К тому же состояние Туры сказывается и на состояние Тобола, ведь река является левым ее притоком. А потому от состояние и объема воды в небольшой тюменской реке зависит и качество большой реки — левого притока Иртыша.
После паводка уровень воды в Тоболе постепенно приходит в норму. В день река теряет около 10-13 сантиметров воды. Сейчас уровень воды находится в пределах средних показателей, однако их нельзя считать объективными, пока паводковая вода не уйдет окончательно.
«Уровень воды с учетом пропитки грунта и расхождения по источником, можно будет увидеть к середине июня. Вряд ли он будет особенно непривычным, хотя важно понимать, что это одна из немногих рек, которым выделили финансирование и ею занимаются курганские власти. А потому в 2022 году реку можно было перейти пешком, а сейчас ситуация стала куда симпатичнее, особенно с учетом плана проведения работ, расписанных аж до 26 года», — рассказал «Нашему городу» курганский эколог Дмитрий Баженов.
Однако важно понимать, что работы на реке Тобол ситуацию на Туре не улучшат. Более того, по оценке специалиста, работу следует проводить комплексно и было бы справедливо также расчистить приток обола — Туру.
С обмелением сталкивались не только Тура и Тобол, но и третья по длине река в России — Иртыш, которая также питается за счет Туры и Тобола. К тому же сам Иртыш — крупнейший левый проток Оби. Обе реки имеют огромную значимость, как водные ресурсы страны.
К этой реке на фоне обмеления люди также приложили руку, еще в 2021 году дно было углублено, а в прошлом году зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила вновь провести указанные работы.
Так как река имеет трансграничный характер, проблемы ее состояние решают и в Казахстане. По словам эколога Ирины Гавриной, специалисты республики прогнозируют дефицит воды, который может составить до 12-15 миллиардов кубических метров.
«Там сейчас проводятся масштабные работы по оценке состояния и выявлению причин обмеления. Этим занимаются и у нас, так как этот водный ресурс имеет глобальное значение», — отмечает эксперт.
П ветке Тура-Тобол-Иртыш работы проводятся пока только на двух последних крупных реках. Однако, как убежден доктор наук Моторин, провести углубительные работы и очистку важно и на Туре, ведь от ее состояние также зависят Тобол и Иртыш.
«О том, что у Туры есть серьезные проблемы говорится уже с десяток лет. Но пока мы из Туры только берем. Хотя были представители власти, поднимавшие вопрос состояние реки, но дальше слов никто не ушел», — говорит Моторин.
Так, например, интересы экологов отстаивал заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев. Он говорил о том, что Туру необходимо очистить до такого состояния, чтобы горожане могли купаться в ней летом.
«Нужно всем миром объединиться и сделать все, чтобы Обь-Иртышкий бассейн, так же, как и река Волга вошел в национальный проект — такое внимание не только даст федеральное финансирование на очистку рек, но и поможет предотвратить производственные выбросы», — уверен депутат.
Правительство региона на призыв народного избранника ответило положительно и сообщило о заинтересованности в вопросе и формировании проекта для федеральных властей, но в Москве выделять деньги региону отказались.
Эколог Гаврина допускает, что проблема может крыться в проекте, который мог быть составлен ч недочетами. А потому стоит не оставлять попыток получить финансирование, особенно с учетов взаимосвязи рек, на которых наблюдаются проблемы с обмелением.
«На эту взаимосвязь важно указать, работа должна проводиться в комплексе. Нужно бороться за спасение нашей реки», — уверена Гаврина.
Эксперты, заглядывая в будущее, стоят неутешительные прогнозы. Ведь Туре, тоболу и Иртышу уже ни раз прочили судьбу Аральского моря, указывая на то, что обмеление пусть и связано с циклом рек, но фиксация новых антирекордов показывает, что состояние водных артерий усугубляется. К тому в Тюменской области пока регламентированного плана действий на случай иссушения реки.
«Вспомним 80-е годы, когда Иртыш обмелел так, что людям воды не хватало и приходилось из земли воду тянуть и проводить углубительные работы. После той засухи уровень воды восстановился и теперь есть план действий на случай природного ЧП. У нас говорят, что плана нет и все только ждут того, что будет в этом году. Вполне вероятно, что только критическая ситуация и новый антирекорд простимулируют принятие мер», — говорит гидролог Расаев.
Отметим, что в департаменте недропользования и экологии Тюменской области уже отмечали, что Тура — федеральная собственность и регион самовольно не имеет права проводить работы на реке. Также в департаменте отметили, что у региона нет пала действий при ЧС подобного характера.
Однако проблема обмеления еще в прошлом году коснулась многих рек России и актуальна по сей день. Так казанский эко-активистом Тимуро Ескараев говорит о том, что проблемы также характерны для рек Казанка и Волга.
«В Казани река Волга питается рекой Казанкой, сама Казанка питается малыми реками. Но так как в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше спокойно себе журчали родники и питали собой и подземными водами реки, водоносный уровень рек уменьшается, что сказалось уже и на Волге», — говорит активист.
Он также сравнивает происходящее с Аральским морем и говорит о том, что таких темпах развития катастрофы у нас Каспий обмелеет. Так ученые из ФГБУ «КаспМНИЦ» уже отмечали, что уровень воды в Каспийском море сильно регрессирует, за последние 20 лет он упал на полтора метра.
Эксперты говорят о том, что проблемы больших рек всегда начинаются с проблем меньших, на которые обращается не такое пристальное внимание. Однако нельзя отрицать, что состояние Туры напрямую влияет на показатели Тобола и Иртыша, а потому и тюменской реке требуются углубительные очистные работы, ведь в борьбе с глобальной потерей воды по всей стране, необходим комплексный подход.