Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
С масштабных 512 сантиметров, которые Тура набрала в период весеннего половодья, уровень вводы упал более, чем в два раза — до 235 сантиметров, при среднем показателе в 438 сантиметров. В течение двух недель вода ежедневно теряет около 20 сантиметров. Если обмеление продолжатся в том же темпе, то уже через 2 недели уровень воды будет измеряться в отрицательных показателях. Гидрограф Валерий Заруба также говорит о том, что особенно острый период наступит в середине июля, ведь даже средний показатель колеблется в районе 150 сантиметров, а значит фактический в этом году может стать критическим.
«Для Туры пока обозначен критический показатель в -90 сантиметров. Есть предпосылки к тому, что в этом году он может быть достигнут. С учетом надвигающейся жаркой погоды, темпы естественного выпаривания воды могут увеличиться, а значит процесс пойдет быстрее. Однако улучшить ситуацию могут обильные осадки, которые напитают реку», — рассказал «Нашему городу» специалист.
Отметим, что при показателе -80 сантиметров, можно перейти реку вброд пешком, что в прошлом году продемонстрировал местный житель. При показателе в -60 сантиметров, вода начинает отступать от берегов реки и часть дна становится открытой, это явление у экспертов вызывает серьезное беспокойство, так как существенно сказывается на состоянии водного объекта.
При показателе в -20 сантиметров в прошлом году губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности, однако он отмечал, что поводов для беспокойства нет.
«Мы уже забыли, а 6–7 лет назад были очень крупные весенние половодья. В 2016 году, я хорошо это помню, уровень воды в Туре был 868 см — это был третий уровень наводнения за всю историю Тюмени. Это было не так давно. И циклы низкой и высокой воды меняются», — отвечал на беспокойства горожан губернатор.
Однако многие эксперты убеждены, что нынешнее состояние реки — это крик о помощи, а потому рассчитывать на то, что проблема решится сама собой не стоит
Эколог Никита Сергеев отчасти согласен с тем, что обмеление реки — процесс закономерный, связанный с естественным циклом. Однако нельзя упускать их внимание состояние реки, которую давно признали грязной. К тому же дно реки жутко заилено, а естественные источники питание перекрыты. В этом случае, природа не сможет компенсировать вред, нанесенный человеком.
«У нас о Волге долгое время также говорили, мол, все само собой решится. Но все-де потребовалось в итоге потратить несколько десятков миллиардов рублей на федеральную программу по оздоровлению. Тура, конечно, не такая крупная река, но с малых рек начинаются проблемы больших. И чем раньше начать действовать, тем проще и быстрее можно спасти ситуацию. Ведь многие были уверены в том, что в это году Туру ждет богатый на водные объемы год, но, как мы видим, реализуется иной сценарий», — рассказал «Нашему городу» эколог.
Уже около десятка лет специалисты говорят о том, что Тура нуждается в проведении работ по очистке русла и углублению, однако по сей день ни один из видов указанных работ не был выполнен. Руководитель тюменского регионального отделения Российского экологического общества, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды Вячеслав Чуйкин, также считает что власти запаздывают с мероприятиями, в которых нуждается Тура. Он отмечает, что эта река основная артерия Тюмени, которая питает водой весь город.
«С обмелением кратно возрастает нагрузка на водоочистные сооружения: качество воды становится хуже. Если мы достигнем критичной низкой отметки, то тут мало никому не покажется», — предупреждает эксперт.
Профессор Санкт-Петербургского университета, доктор географических наук, гидролог Владислав Шелутко отмечает, что ранее в засушливые годы такой проблемы с обмелением не возникало из-за того, что по реке сплавляли лес и бревна снижали уровень растительности, выпалывая его. А сейчас Тура стала заросшей из-за чего снизилась скорость течения и переносимые рекой наносы стали осаждаться.
«Однако глупо ограничиваться только расчисткой русла и ждать улучшения ситуации в Туре. Нужно отказаться от бетонирования набережных, прекратить закрывать реку и ее притоки в коллекторы и не использовать прибрежную зону для застройки домами», — предлагает профессор.
Вместе с тем важно озеленить пойменные территории реки и усилить контроль за вырубкой деревьев. Последнее приводит к снижению грунтовых вод, пересыханию и медленной смерти Туры.
Некоторые специалисты говорят о том, что при перехода уровня воды к отрицательным отметкам, было бы закономерно ввести в регионе режим ЧС. Однако, как показывает прошлогодняя практика, даже при установке антирекорда в -95 сантиметров, такая мера не применяется. Пока в области вводили только режим повышенной готовности, который подразумевал контроль за состоянием реки без применения кардинальных мер.
Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин отмечает, что с обмелением существенно усугубляется и качество воды. Ведь на пути реки, в частности, в Свердловской области, располагаются промышленные объекты, загрязняющие реку. Так, органические вещества с целлюлозно-бумажного комбината при попадании в реку забирают кислород и окисляют воду, в результате чего она «тухнет», а процесс самоочищения реки становится невозможным.
«Если вода не обогащается кислородом, она становится мертвой. А чем ниже уровень воды, тем меньше самоочищающейся способности», — объяснил Хорошавин.
Он также говорит о том, что период маловодья отлично подходит для проведения работ, которые помогут пережить реке непростой период. Однако власти региона уже несколько раз отмечали, что в бюджете области денег на спасение реки нет. Вместе с тем представители федеральной власти уже отказывали региону в выделении дополнительных средств на эти цели. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «Нашего города» отметил, что власти верят в то, что проблема решится сама собой и река все же не иссохнет. Однако надеждами Туре помочь пока не удается, качество воды продолжает ухудшаться, а уровень воды падает.