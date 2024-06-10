Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось

С масштабных 512 сантиметров, которые Тура набрала в период весеннего половодья, уровень вводы упал более, чем в два раза — до 235 сантиметров, при среднем показателе в 438 сантиметров. В течение двух недель вода ежедневно теряет около 20 сантиметров. Если обмеление продолжатся в том же темпе, то уже через 2 недели уровень воды будет измеряться в отрицательных показателях. Гидрограф Валерий Заруба также говорит о том, что особенно острый период наступит в середине июля, ведь даже средний показатель колеблется в районе 150 сантиметров, а значит фактический в этом году может стать критическим.