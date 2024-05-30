Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать

Однако в обмелении реки и ее общем плачевном состоянии нельзя винить только природный фактор. Тура уже давно относится к числу загрязнённых рек, что сказывается на объеме воды в ней. Гидролог Сергей Демченко отмечает, что река давно требует проведения работ по углублению и очистке русла, это мнение поддерживают и представленные выше эксперты.