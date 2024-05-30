Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Обилие снеговых запасов помогло напитать Туру в период весеннего половодья, в потому в мае река выглядела живой и наполненной. Однако сейчас естественный ежегодный процесс завершился и вода начала стремительно убывать.
Если еще 20 мая уровень воды в Туре достигал 512 сантиметров при норме в 550-570, то сейчас, за 30 мая, он снизился до 440 сантиметров, при том средний показатель остается тем же.
«На период половодья приходится 80% годового стока реки. Вода после половодья всегда ижет на снижение и это нормально однако не в таких темпах. В этом году Туре богатые снеговые запасы дали свое и напитали реку. Но важно понимать, сейчас что-то уйдет в землю, что-то испарится. Во многом темпы оттока воды покажут, насколько плачевна ситуация. Я полагаю, что нас стоит ждать повторения прошлогодней практики с голым дном», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Расаев.
Однако гидрограф Валерий Заруба с Расевым не согласен. Он считает, что наполнившие реку снеговые воды все же задержатся, а потому прошлогодняя ситуация может не повториться в пользу его версии играет весенний подъем реки которого в прошлом году практически не было.
«У нас тогда весной река едва поднялась и тут же пошла на снижение. В этом году подъем существенно выше, вряд ли весь этот объем сможет разойтись. А потому скорее всего в этом году ситуация будет лучше. Хотя многое зависит от погодных условий», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Заруба.
Оба эксперта сходятся на том, что определяющим фактором для реки будет погода летнего периода. И пока прогноз неутешительный — сезон обещает быть жарким и засушливым.
Отметим, что пик обмеления реки в прошлом году пришелся на осенний период, однако, по словам экспертов, более однозначные выводы по состоянию и перспективах реки можно будет сделать уже после первого летнего месяца. Если река также продолжит интенсивно убывать и из-за жары начнет испарятся, то быть беде.
К тому же от состояния Туры зависит и будущее более крупных рек. Как рассказал «Нашему городу» доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин, на планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры, особенно она проявляется на малых и средних реках.
«Обмеление Туры во многом связано с циклом „сухих лет“ — дефицитом осадков», — отмечает ученый.
Именно засушливый период в прошлом году так негативно сказался на состоянии реки — сначала ее можно было перейти поперек пешком, а позже горожане могли прогуляться по иссохшему и оголенному дну реки вовсе не коснувшись воды.
Увы, как отмечает климатолог Татьяна Пригоровская, сейчас нет предпосылок для прогнозирования обильного на осадки периода или умеренного лета. Тренд на потепление, по прогнозам, не будет прерван. Летом ожидается температура, превышающая норму и засуха.
«В 2023 году температура океана на 0,2 градуса превысила максимальный исторический показатель. Но грядущее лето, если оно будет таким, как гласят прогнозы, может стать периодом установления нового рекорда. А значит температура на Земле может подняться летом на 4-9 ℃ от нормы», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Однако в обмелении реки и ее общем плачевном состоянии нельзя винить только природный фактор. Тура уже давно относится к числу загрязнённых рек, что сказывается на объеме воды в ней. Гидролог Сергей Демченко отмечает, что река давно требует проведения работ по углублению и очистке русла, это мнение поддерживают и представленные выше эксперты.
«При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить от наилка и мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.
Властям о существовании проблемы известно, не так давно интересы экологов отстаивал заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев. Он говорил о том, что Туру необходимо очистить до такого состояния, чтобы горожане могли купаться в ней летом.
На одном из заседаний областной Думы вопрос очистки Туры задали и представителям правительства региона, но что заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, ответила, что губернатор Тюменской области Александр Моор поддерживает идею очистки реки. Однако политик отметила, что проблема требует системного подхода.
Однако, как объяснил «Нашему городу» политолог Александр Безделов, власти Тюменской области самовольно проводить манипуляции с Турой не могут, это связано с тем, что река находится в федеральной собственности.
«Процесс согласования может быть довольно долгим. Но, как я вижу, власти надеются на то, что эта проблема решится естественным путем. Как мы видим, в городе продолжают строиться дамбы», — отмечает Безделов в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Таким образом, если лето окажется жарким и засушливым, то Туру ждет самый тяжелый период в истории. А с учетом того, что местные власти пока не объявляли о получении разрешения или финансирования на проведение работ, помогать реке пережить это непростое время, никто не планирует.