«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
По последним данным в Тюменской области затопило, как минимум, 36 населенных пунктов, более 200 жилых и более 520 дачных домов. Вместе с тем наводнены около 3 тысяч приусадебных участков и 25 участков автомобильных дорог.
Сейчас на территории 4 субъектов региона, располагающихся вдоль реки Ишим, уровень воды существенно превышает критический уровень. За время паводка были побиты исторические рекорды, а потому паводок в Тюменской области в 2024 году можно считать самым масштабным в истории.
Однако происходящее, по мнению эколога Никиты Сергеева, для региона может стать привычной практикой. Такой вывод эксперт сделал основываясь на причинах прихода большой воды и изменениях климата в регионе.
«Про Казахстан мы можем спорить вечно, но фактом остается то, что на увеличение объема воды в период весеннего половодья повлияло активное таяние большого объема снега и активное промерзание почвы зимой. У нас местами выпало более 150% осадков, температура нестабильна, а потому сход воды неравномерный. А в чем причина повышенных осадков и перепадов температур? В глобальном потеплении. Мы его за ближайшие пару лет не остановим, а значит подобная ситуация может повторяться хоть ежегодно или даже вовсе стать нормой», — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Нашего города» специалист.
С ним согласна и климатолог Татьяна Пригоровская. Она отмечает, что в Тюменской области давно отмечается тенденция на изменение климатической нормы, это явление может коснуться и изменений нормы уровня воды в период паводка.
«Что такое средний уровень и критический уровень? Это все исторические выверенные показатели, основывающиеся на данных измерений, не более. А потому норма может изменяться со временем, хотя это процесс небыстрый. Я могу допустить, что температурная норма, как и норма воды в ближайшие 5 лет сдвинется», — говорит климатолог.
Она также отмечает, что В Тюменской области уже зафиксированы непривычные погодные изменения. О том же говорит и метеоролог Лидия Кашина.
«Перепады температур жуткие. Давно в Тюменской области такого не было. Однако очевидно, что происходят значительные изменения, отчасти они обусловлены природными явлениями, отчасти — человеческим фактором», — говорит Кашина в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Климатолог Пригоровская также говорит о том, что глобальное потепление в Тюменской области выражается обилием осадков, сменяющегося засухой, перепадами температур и скачками уровня воды в реках.
«Колебания температур во многом связаны со сменой характера переноса воздушных масс. Если раньше действовал в основном западный перенос, то сейчас поток также движется с севера на юг. А наш регион расположен внутри материка на равнинной территории, это способствует легкому проникновению, как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических — их столкновение и создает климатические перемены», — рассказала специалист «Нашему городу».
Пригоровская акцентирует внимание на том, что в Тюменской области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность. К тому же за последние 60 лет среднегодовая температура возросла на полтора градуса, что говорит о глобальном потеплении.
» Эти полтора градуса могут сыграть серьезную роль в формировании нового климата. Зимой все промерзает глубже, а летом тает интенсивнее, вот вам и причина для обильного паводка, наводнений, лесных пожаров на воне засухи и других катастроф», — говорит Пригоровская.
Даже незначительный рост температур критичен для экосистем, сформированных в регионе. Об этом говорит эколог Ирина Гаврина.
«Не все представители флоры и фауны готовы и смогут адаптироваться по изменяющийся климат. К тому же ЧС в виде наводнений, засухи и пожаров существенно сокращают имеющиеся популяции. А потому экосистемам придется перестраиваться, такое на протяжении всей нашей истории происходило неоднократно, однако изменения нельзя называть мягкими», — рассказала «Нашему городу» Гаврина.
Сейчас, на фоне паводков и потепления, климатические изменения сильно ударят по обитателям рек и озер. Доктор биологических наук Валентина Тузова подчеркнула, что при повышении температуры снижается объем кислорода поступающий в водоем что создает для рыб серьезное испытание.
«Нехватка кислорода, которая может возникнуть на фоне потепления, ухудшает естественный метаболизм и сказывается непосредственно на физиологии. Основная проблема в том, что пресноводные не могут заменить кислород никакими другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. А как известно, в природе невозможность к адаптации приведет к гибели», — говорит ученый.
Изменится и условия жизни людей в регионе. На фоне повышенного риска возникновения природных ЧП, потребуются серьезные изменения в перечень мер безопасности, дамбы придется укреплять и поднимать, за противопожарной обстановкой следить основательнее и заранее готовиться к засушливым сезонам.
Более того, изменения климата сказывается и на жизни людей. Экономически погодные условия повлияют на развитие сельского хозяйства. Потепление скажется и на продолжительности жизни тюменцев, а также на нагрузке на сферу здравоохранения региона, ведь нагрузка на сердечно-сосудистую систему кратно возрастет.
Однако, как говорят эксперты, эти изменения происходят не по щелчку пальцев, а достаточно плавно. А потому в региона будет время, чтобы адаптироваться к новому времени с новым климатом.