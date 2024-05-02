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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными.

«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными

2 мая 2024, 05:34
Фото: nashgorod.ru
Экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными.

Экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными

Сезон жутких паводков в Тюменской области шокировал жителей региона. Однако для экспертов в области экологии и климата явление было ожидаемым. Более того, специалисты уверены, что большая вода будет накрывать регион значительно чаще.

Паводок в Тюменской области 2024 — масштабы бедствия

По последним данным в Тюменской области затопило, как минимум, 36 населенных пунктов, более 200 жилых и более 520 дачных домов. Вместе с тем наводнены около 3 тысяч приусадебных участков и 25 участков автомобильных дорог.

Сейчас на территории 4 субъектов региона, располагающихся вдоль реки Ишим, уровень воды существенно превышает критический уровень. За время паводка были побиты исторические рекорды, а потому паводок в Тюменской области в 2024 году можно считать самым масштабным в истории.

В Тюменской области затопило, как минимум, 36 населенных пунктов.В Тюменской области затопило, как минимум, 36 населенных пунктов.
В Тюменской области затопило, как минимум, 36 населенных пунктов.
Фото: nashgorod.ru

Объективные причины экстремального подъема воды

Однако происходящее, по мнению эколога Никиты Сергеева, для региона может стать привычной практикой. Такой вывод эксперт сделал основываясь на причинах прихода большой воды и изменениях климата в регионе.

«Про Казахстан мы можем спорить вечно, но фактом остается то, что на увеличение объема воды в период весеннего половодья повлияло активное таяние большого объема снега и активное промерзание почвы зимой. У нас местами выпало более 150% осадков, температура нестабильна, а потому сход воды неравномерный. А в чем причина повышенных осадков и перепадов температур? В глобальном потеплении. Мы его за ближайшие пару лет не остановим, а значит подобная ситуация может повторяться хоть ежегодно или даже вовсе стать нормой», — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Нашего города» специалист.
Причиной паводков в Тюменской области стали повышенные объемы снежных масс.Причиной паводков в Тюменской области стали повышенные объемы снежных масс.
Причиной паводков в Тюменской области стали повышенные объемы снежных масс.
Фото: nashgorod.ru

Критерии «нормы» могут измениться

С ним согласна и климатолог Татьяна Пригоровская. Она отмечает, что в Тюменской области давно отмечается тенденция на изменение климатической нормы, это явление может коснуться и изменений нормы уровня воды в период паводка.

«Что такое средний уровень и критический уровень? Это все исторические выверенные показатели, основывающиеся на данных измерений, не более. А потому норма может изменяться со временем, хотя это процесс небыстрый. Я могу допустить, что температурная норма, как и норма воды в ближайшие 5 лет сдвинется», — говорит климатолог.

Она также отмечает, что В Тюменской области уже зафиксированы непривычные погодные изменения. О том же говорит и метеоролог Лидия Кашина.

«Перепады температур жуткие. Давно в Тюменской области такого не было. Однако очевидно, что происходят значительные изменения, отчасти они обусловлены природными явлениями, отчасти — человеческим фактором», — говорит Кашина в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Подъем воды до 10 метров в Тюменской области может стать нормой.Подъем воды до 10 метров в Тюменской области может стать нормой.
Подъем воды до 10 метров в Тюменской области может стать нормой.
Фото: nashgorod.ru

Перспективы влияния глобального потепления

Климатолог Пригоровская также говорит о том, что глобальное потепление в Тюменской области выражается обилием осадков, сменяющегося засухой, перепадами температур и скачками уровня воды в реках.

«Колебания температур во многом связаны со сменой характера переноса воздушных масс. Если раньше действовал в основном западный перенос, то сейчас поток также движется с севера на юг. А наш регион расположен внутри материка на равнинной территории, это способствует легкому проникновению, как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических — их столкновение и создает климатические перемены», — рассказала специалист «Нашему городу».

Пригоровская акцентирует внимание на том, что в Тюменской области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность. К тому же за последние 60 лет среднегодовая температура возросла на полтора градуса, что говорит о глобальном потеплении.

» Эти полтора градуса могут сыграть серьезную роль в формировании нового климата. Зимой все промерзает глубже, а летом тает интенсивнее, вот вам и причина для обильного паводка, наводнений, лесных пожаров на воне засухи и других катастроф», — говорит Пригоровская.
Паводок в Тюменской области также связан с глобальным потеплением.Паводок в Тюменской области также связан с глобальным потеплением.
Паводок в Тюменской области также связан с глобальным потеплением.
Фото: nashgorod.ru

Все системы будут перестроены

Даже незначительный рост температур критичен для экосистем, сформированных в регионе. Об этом говорит эколог Ирина Гаврина.

«Не все представители флоры и фауны готовы и смогут адаптироваться по изменяющийся климат. К тому же ЧС в виде наводнений, засухи и пожаров существенно сокращают имеющиеся популяции. А потому экосистемам придется перестраиваться, такое на протяжении всей нашей истории происходило неоднократно, однако изменения нельзя называть мягкими», — рассказала «Нашему городу» Гаврина.

Сейчас, на фоне паводков и потепления, климатические изменения сильно ударят по обитателям рек и озер. Доктор биологических наук Валентина Тузова подчеркнула, что при повышении температуры снижается объем кислорода поступающий в водоем что создает для рыб серьезное испытание.

«Нехватка кислорода, которая может возникнуть на фоне потепления, ухудшает естественный метаболизм и сказывается непосредственно на физиологии. Основная проблема в том, что пресноводные не могут заменить кислород никакими другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. А как известно, в природе невозможность к адаптации приведет к гибели», — говорит ученый.
На фоне климатических изменений, условия жизни флоры и фауны региона также станут иными.На фоне климатических изменений, условия жизни флоры и фауны региона также станут иными.
На фоне климатических изменений, условия жизни флоры и фауны региона также станут иными.
Фото: nashgorod.ru

Формат жизни будет подстраиваться под климат

Изменится и условия жизни людей в регионе. На фоне повышенного риска возникновения природных ЧП, потребуются серьезные изменения в перечень мер безопасности, дамбы придется укреплять и поднимать, за противопожарной обстановкой следить основательнее и заранее готовиться к засушливым сезонам.

Более того, изменения климата сказывается и на жизни людей. Экономически погодные условия повлияют на развитие сельского хозяйства. Потепление скажется и на продолжительности жизни тюменцев, а также на нагрузке на сферу здравоохранения региона, ведь нагрузка на сердечно-сосудистую систему кратно возрастет.

Однако, как говорят эксперты, эти изменения происходят не по щелчку пальцев, а достаточно плавно. А потому в региона будет время, чтобы адаптироваться к новому времени с новым климатом.

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