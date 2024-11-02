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Катастрофический уровень воды

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Ноябрь
Сделайте что-нибудь! Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. Видео
2 ноября, 05:42
Октябрь
Критическая ситуация: обмеление тюменской Туры достигло экстремальных показателей
25 октября, 07:36
Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды
18 октября, 08:23
Снег не поможет! Уровень воды в Туре стремится к историческому минимуму
11 октября, 06:51
Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО
4 октября, 08:48
Сентябрь
Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть
20 сентября, 06:47
Август
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
16 августа, 08:03
Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления
13 августа, 10:33
Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев
9 августа, 07:52
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
Июль
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
26 июля, 09:54
А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными
22 июля, 09:23
По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно
11 июля, 09:46
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
5 июля, 08:03
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
1 июля, 07:16
Июнь
Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
26 июня, 06:43
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть
13 июня, 06:08
Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось
10 июня, 06:29
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
5 июня, 04:53

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