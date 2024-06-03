Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть

Однако не все так просто, ведь Туры относится к федеральной собственности, а значит для проведения работ требуется разрешение. Тюменские власти уже дважды обращались к федералам, но просили они не только разрешение, но и финансирование, на что получили отказ. Собственных бюджетов у региона, по словам властей, на проведение подобных работ нет.