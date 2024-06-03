Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Пиковым для Туры в этом году был показатель в 512 сантиметров, зафиксированный 20 мая. Сейчас уровень воды упал до 374 сантиметров при норме примерно в 500 сантиметров. Сейчас река с каждым днем теряет почти по 20 сантиметров.
Однако в прошлом году, когда обмеление Туры достигло рекордных показателей, ситуация развивалась иным образом — в период весеннего половодья река едва поднялась до 189 сантиметров, а уже ко 2 июня уровень воды ушел в отрицательную часть шкалы и на 3 июня составлял -16 сантиметров.
Однако, несмотря на существенные различия в уровне воды, набранном в период весеннего половодья ситуация в этом году может быть более плачевной, чем в прошлом, об этом «Нашему городу» рассказал гидрограф Валерий Заруба.
«Основное отличие текущего года от прошлого в снеговых запасах. Если зима, предшествующая лету 2023 года была особенно малоснежной и запасов снега не хватило даже на весну, то в этом году снега было более, чем достаточно, что позволило наполнить реку весной. Однако, как мы видим сейчас, воды уходит интенсивнее — если в прошлом это был показатель в 5-8 сантиметров в сутки, то сейчас это 17-19 сантиметров», — объясняет эксперт.
К тому же весна текущего года отличилась заморозками, тогда как в прошлом году весна была ранней и теплой. Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области в 2023 году обеспеченность объема весеннего половодья составила 99,5%, тогда как в этом году показатель существенно превысил 100%.
На фоне потепления в Тюменской области темпы падения уровне воды в Туре могут вырасти. Гидролог Андрей Расаев предполагает, что это может спровоцировать обновление исторического антирекорда.
«С такими темпами уже через 2 недели у нас чуть ли не метр реки останется, а дальше — хуже, уйдем снова в минус. С учетом того, что с прошлого года никаких мер принято не было, вряд ли у нас есть предпосылки к реализации лучшего сценария. Разве что поднявшийся объем воды отчасти останется, но рассчитать это практически невозможно», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» специалист.
Примечательно, что в этом году гидропосты на Туре переставали передавать данные на портал allrivers.info, который в течение всего прошлого года информировал тюменцев о состоянии Туры. Однако уровень Туры можно пока отслеживать по данным гидрологического бюллетеня правительства региона, которые с начала периода паводков публикуется ежедневно.
Говоря о последствиях обмеления Туры, эколог Ирина Гаврина напоминает, что эта река питает водой весь город и значительную часть малых субъектов региона.
«Уже существуют технологии, позволяющие добывать воды даже в самых критических ситуациях. Как мы помним, даже в прошлом году на фоне падения до показателя в -95 сантиметров воды поставлялась стабильно и губернатор Моор говорил о том, что проблем с водой не будет. Однако у нас пустели колодцы и страдали люди, не подключенные к централизованному водоснабжению», — вспоминает в разговоре с «Нашим городом» эксперт.
А Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета обращает внимание еще и на качество воды. Ведь уже сейчас по реке ходят суда, которые ничего полезно реке не несут.
«В результате прохождения судов и работы их двигателей в реку попадает то, что туда попадать не должно. При малом объеме воды эти выбросы стали оказывать более существенное влияние на реку. Ведь содержание вредных веществ на единицу объема увеличивается», — объясняет Моторин.
Также обмеление пагубно сказывается и на жизни местной фауны. При снижении уровня воды, поднимается температуры водоема, из-за чего в реке становится меньше кислорода, что напрямую угрожает жизням рыб, об этом «Нашему городу» рассказала доктор биологических наук Валентина Тузова.
«Нехватка кислорода ухудшает естественный метаболизм рыб и сказывается на физиологии. Пресноводные не могут заменить кислород другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. и невозможность найти альтернативный вариант выживания приведет к гибели», — говорит ученый.
Большая часть источников, включая власти Тюменской области, причиной обмеления Туры считают сезон сухих лет и последние малоснежные зимы, которые не позволяли реке даже весной набрать былые объемы. Однако некоторые все же считают, что на то есть иные причины, которые публично стараются не афишировать.
Одной из популярных «тайных» версия обмеления реки в Тюменской области и других рек России считается битва за ресурсы. Китай обвиняют в обширных водозаборах из Иртыша из-за чего страдает Казахстан, в свою очередь республику обвиняют в перекрытии Туры для компенсации потерянных объемов, об этом «Нашему городу» сообщил гидролог Сергей Демченко.
«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Китай стал активно извлекать иртышскую воду из-за быстрого роста населения и масштабного строительства водохранилищ», — говорит эксперт.
Вместе с тем старожилы помнят, что Казахстан паре лет назад хотел добиться переброса стока рек на свою территорию. В прошлом году, как отмечал доктор наук Моторин, вновь был поднят вопрос о переброске истока.
«Казахи на одном из последних своих заседаний опять начали поднимать вопрос по возврату к идее переброски истока наших рек к ним — на юг. Но этого категорически делать не надо! Переброска затрагивает интересы Иртыша, а родина его Китай, конечно. Тура, в том числе и Тобол, — крупнейшие притоки Иртыша, вот мы и говорим о непростом состоянии этих рек. Какая сегодня переброска?», — негодует Моторин.
Однако пока объективных подтверждений версии с виной соседствующей республики нет. хотя некоторые из экспертов уверяют в подлинности происходящего.
Однако объективным остается то, что сейчас Тура — загрязненная река, пребывающая в плачевном состоянии. Уже около 5 лет ведутся разговоры о необходимости ее очистки и проведении работ по углублению. Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин отмечает, что период маловодья на Туре прекрасно подходит для проведения указанных работ.
«Было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку», — объясняет ученый.
Однако не все так просто, ведь Туры относится к федеральной собственности, а значит для проведения работ требуется разрешение. Тюменские власти уже дважды обращались к федералам, но просили они не только разрешение, но и финансирование, на что получили отказ. Собственных бюджетов у региона, по словам властей, на проведение подобных работ нет.
При том высокие темпы обмеления Туры в этом году могут еще «ярче» показать, насколько реке требуется человеческая помощь вне зависимости от причины снижения уровня водности. Однако пока регион реку только эксплуатирует, годами не выделяя бюджета на спасение Туры.