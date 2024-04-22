Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления.

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет 328 сантиметров над уровнем гидропоста. Этот показатель уже превосходит максимум прошлого года.
«Безусловно, богатые снеговые запасы дали свое и напитали реку. Сейчас сложно сказать, что у туры вообще есть проблемы, но это только на первый взгляд, особое внимание нужно уделить показателям», — говорит гидролог Сергей Расаев.
Он отмечает что сейчас воды в реке прибывает по 15-20 сантиметров, что для реки и является среднестатистическим показателем. Однако важно учитывать, что далека не все объемы останутся в реке летом.
«Что-то уйдет в землю, что-то испарится. Я полагаю, что после паводков Туру ждет очень резкое падения уровня воды, это будет связано с особенно теплой погодой и естественным циклом реки», — говорит эксперт.
Вместе с тем он подчеркивает, что обильные снеговые запасы, которые сейчас активно питают реку, могут помочь ей избежать критического обмеления. Однако и это не отменяет необходимость проведения на реке работ по очистке русла и ее углублению.
«Возможностью оздоровить реку необходимо пользоваться. Дело в том, что точное долгосрочное прогнозирование состояния реки — дело практически невозможное. Несмотря на развитие науки, стихия непредсказуема. А потому нужно всегда держать руку на пульсе», — говорит гидролог.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что паводок в Тюменской области стал рекордным за 112 лет. Эксперты рассказали изданию о причинах этого явления.