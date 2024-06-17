Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе

Глобальное потепления приводит резким климатическим изменениям, которые уже отмечаются в Тюменской области. Это засуха, паводки и резкие перепады температур. Напрямую глобальное потепление скажется и на фермерских хозяйствах — существенно сократится урожай, что для Тюменской области, которая славится своим АПК, весьма значительно. Климатолог говорит и о том, что глобальное потепление может привести к распространению заболеваний и эпидемиям. Также явление скажется на флоре и фауне — не все виды смогут адаптироваться и выжить в новых условиях.