Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Реки в Тюменской области уже давно признаются загрязненными. Минприроды в своем ежегодном отчете отмечает, что в регионе есть серьезные проблемы с рекой Исеть. Также загрязненной называют и Туру, на некоторых ее участках вовсе используется класс «чрезвычайно грязная». Тюменские ученые, анализировавшие состояние реки, пришли к выводу, что допустимая концентрация содержания нефтепродуктов превышена на территории Тюмени, пробы отбирались вдоль береговой линии по течению реки.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Тюменского индустриального университета Светлана Гузеева и кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительная механика» ТИУ Юлия Огородникова отмечают, что за последние 10 лет количество нефтепродуктов в поверхностных водах Туры увеличилось в 3-8 раз, что свидетельствует об ухудшении качества воды реки.
«В донных отложениях содержание нефтепродуктов варьируется от 6,67 до мг/кг до 421,6 мг/кг. Причем содержание нефтепродуктов в донных отложениях значительно превышает в 25 раз их концентрацию в поверхностных водах Туры, что свидетельствует об аккумуляции донными отложениями нефтепродуктов», — считают ученые.
Коллега экспертов из ТИУ Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета также рассказа «Нашему городу» о том, что качество воды в Туре ухудшается, во многом это связано и с обмелением, сейчас уровень воды составляет лишь 149 сантиметров.
«При уменьшении объема воды, объемы выбросов с предприятий остаются теми же. И в любом случае концентрация ПДК вредных веществ повышается. Мы забываем о том, что фермеры воду из Туры используют без очистки», — обозначает Моторин.
Вместе с тем гидролог Андрей Расаев отмечает, что проблеме загрязнений рек, протекающих в Тюменской области, касается не только нашего региона, но и других, связанных с теми-де реками напрямую. Так, Тура протекает на территории Казахстана и Свердловской области, практика показывает, что и там состояние реки оставляет желать лучшего.
«Большая часть реки находится в Свердловской области, но и нельзя отрицать, что начинает свой путь Тура в Казахстане. И после того, как вода преодолеет эти 2 региона, она уже является загрязненной, хотя и вклад Тюменской области с ее промышленными оборотами исключать нельзя», — рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Нашего города».
Ученые, анализировавшие качество воды на территории Тюменской области, отметили, что, главными причинами загрязнения реки являются заводы, комбинаты и строительные объекты, в том числе мосты и переправы.
Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин рассказал «Нашему городу», что основные источники загрязнения Туры находятся все же в Свердловской области, которая славится своими металлургическими предприятиями.
«Заводов достаточно много, они располагаются в городах Нижний Тагил, Верхотурье, Кушва, других городах. Их предприятия являются источником тяжелых металлов, меди», — поделился ученый.
Однако гидролог Сергей Расаев говорит о том, что состояние Туры существенно усугубляется на территории Казахстана. Он указывает на то, что большинство трансграничных рек, протекающих по территории Казахстана, оцениваются отечественными экологами как загрязнённые, а состояние некоторых соответствует максимальному классу загрязнения — пятому.
«Промышленность Казахстана нельзя недооценивать. И стоит помнить о том, что выбросы производятся и в Иртыш, с этой рекой связывают хранилища отходов промышленных предприятий Восточно-Казахстанской области, оказывающих крайне пагубное влияние», — отмечает специалист.
Можно точно сказать, что проблема загрязнения рек является комплексной и каждый субъект, располагающиеся по течению водной артерии вносит свой «вклад» в ее загрязнение.
Ученые также отмечают, что реки на Земле занимают существенные площади. Некоторые исследования приводят показатель в 773 тысячи квадратных километров. Такой размах показывает, что реки существенно влияют на климат, как на территории планеты, так на территории страны или региона.
К тому же из-за избыточного поступления углерода и азота в реку, повышается интенсивность выделения углекислого газа. Гидролог Расаев говорит о том, что на территории городов, выбросы парниковых газов всегда выше, чем на природных территориях.
«Мы загрязняем реки — реки загрязняют атмосферу, создавая парниковый эффект и увеличивая степень нагрева территорий. Это жуткая ситуация», — отмечает специалист.
Тюменский климатолог Татьяна Пригоровская в разговоре с «Нашим городом» отметила, что учеными уже установлено, что водоемы Сибири оказывают существенное влияние на изменение климата.
«И причиной тому как раз выделение парниковых газов. Их концентрация уже считается достаточно высокой. Отчасти из-за этого на некоторых территориях ускоряется процесс таяния вечной мерзлоты и на территориях Сибири повышается среднегодовая температура», — объясняет Пригоровская.
Специалист также подчеркивает, что речные воды стали аккумулировать все больше углекислого газа, во многом, из-за деятельности человека.
Повышенное выделение реками парниковых газов напрямую ведет к повышению температуры на всей планете. Солнце активнее нагревают поверхность, а молекулы углекислого газа задерживают тепло, не позволяя ему уходить в космос. Таким образом, температура нижних слоёв атмосферы увеличивается и активизируется процесс глобального потепления.
«Темпы нагрева оказываются стремительнее, чем планировалось еще на этапе обозначения проблемы глобального потепления. Отчасти из-за этого в 2015 году принималось соглашение между странами ООН, созданное для снижения выбросов парниковых газов», — говорит климатолог Пригровская.
Глобальное потепления приводит резким климатическим изменениям, которые уже отмечаются в Тюменской области. Это засуха, паводки и резкие перепады температур. Напрямую глобальное потепление скажется и на фермерских хозяйствах — существенно сократится урожай, что для Тюменской области, которая славится своим АПК, весьма значительно. Климатолог говорит и о том, что глобальное потепление может привести к распространению заболеваний и эпидемиям. Также явление скажется на флоре и фауне — не все виды смогут адаптироваться и выжить в новых условиях.
Климатолог также отмечает, что за последние 50 лет содержание углекислого газа на Земле выросло колоссально. Нынешний рост в 100 превышает тот, что отмечался на протяжении 1900 лет развития на планете. И главная причина тому — человек.
«У нас часто обновляется рекордный показатель концентрации углекислого газа. Однако сейчас былое соглашения уже не действует и я не могу сказать, что активно ведутся работы по сокращению объема выбросов, а потому наша планета все быстрее нагревается, мы видим это даже по климату у нас в регионе», — говорит Пригоровская.
Эксперты в разных областях наук также говорят о том, что глобальное потепление с каждым годом становится все более критической угрозой для жизни.
Вместе с тем комплексная очистка рек и контроль за выбросами с предприятий могут помочь снизить объемы выбросов углекислого газа, что положительно скажется на климатической обстановке. Начало работ по очистке русла Туры, углубительные работы и более строгий регламент строительства в границах рек, могли бы также улучшить состояние климата в Тюменской области.
А потому работы на реках региона — это не только забота о доступности водных ресурсов и защита Туры от обмеления, но позитивный вклад в решение глобальной проблемы, которая может привести к жутким и необратимым последствиям.