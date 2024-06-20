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Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
20 июня, 07:05
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
5 июня, 08:52
Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени
23 мая, 10:13
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
11 апреля, 09:39
2023
Стало известно когда в Тюмени выпадет первый снег
Первые снегопады в Тюменской области пройдут в ближайшие выходные. Но пока нет сильных заморозков, снег будет таять.
18 октября 2023, 08:00
2022
В какие регионы переезжают жить россияне
21 октября 2022, 04:30

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