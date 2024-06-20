Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Для Тюмени характерна довольно суровая холодная зима и комфортное, теплое лето. Это обусловлено тем, что город располагается на равнинной территории с континентальным климатом. Если оценивать погодные показатели с начала измерений по 2021 год, то можно сказать, что в январе в Тюмени обычно -16°С, а в июле — +19°С. Однако сейчас вполне очевидно, что эти показатели не так актуальны. Ведь зима стала суровее, а лето жарче. Как отмечает климатолог Татьяна Пригоровская, ощутимый скачок в изменении климата произошел в 80-х годах.
«Этот период связан с активным развитием в городе и области строительства, промышленности, сельского хозяйства и нынешнего нефтегазового кластера. К нынешнему времени среднегодовая температура выросла уже на 1,5 градуса. Отмечу, что рост температуры на 5 градусов уже считается критичным, это приведет к таянию ледников и сопутствующим последствиям», — объяснил специалист в разговоре с «Нашим городом».
Метеоролог Лидия Кашина также говорит о том, что климат в Тюмени существенно изменился. Она отмечает, что к сегодняшнему дню, как минимум, в три раза выросла численность штормов и других природных буйств. Такое явление также связывают с повышением температуры.
Специалисты строят разные прогнозы, касающиеся последствий глобального потепления. Многие факторы зависят от температурного показателя. Например, если температура поднимется на 3°С, то вновь вырастет численность штормов и их площадь, примерно на 30%, об этом говорит эколог Никита Сергеев.
«Могут участится и паводки, последствия которых будут более разрушительными и масштабными. Им на смену может приходить засуха с небывалыми подъемами температур до 40°С. разумеется все это скажется на флоре и фауне региона, существенно сократив видовое разнообразие», — говорит специалист.
Вместе с тем и людям придется адаптироваться к погодным изменениям, переносить мастный изменившийся климат смогут не все. А потому может вырасти нагрузка не сектор здравоохранения. Также допускается отток местного населения в более благоприятные по климату регионы.
Однако не только климат влияет на человека, доказано и обратное взаимодействие. Деятельность людей на планете считают основной причиной глобального потепления. Примечательно, что до 80-х годов наиболее пугающей казалась перспектива глобального похолодания и остывания Земли. На этом фоне повышение среднегодовой температуры на планете казалось благом. А потому долгое время промышленность, строительство и прочие процессы развивались небывалыми темпами без осознания пагубности влияния на климат.
Инженер-эколог Иван Рубцов отмечает, что особенно стремительно в этом направлении развивалась Тюменская область, в которой и сейчас активизированы все направления, которые приводят к глобальному потеплению и ухудшению климата.
«У нас безусловно промышленный регион. И как бы ни старались специалисты различных предприятий, исключить урон наносимый экологии процессом деятельности невозможно. Мы можем лишь его минимизировать. Однако даже с внедрением этих мер мы уже не сможем сократить наносимый вред к допромышленному периоду», — рассказал «Нашему городу» Рубцов.
Эксперты, опрошенные «Нашим городом» выделили основные факторы, которые пагубно сказываются на климате Тюменской области.
В Тюменской области площадь лесных участков на землях лесного фонда — более 11 млн га, это 71% территории, которая активно пользуются, в том числе, под сдачу в аренду. Так, к концу 2023 года в регионе было составлено 207 договоров аренды участков леса, оформленных на предпринимателей.
Вместе с тем вырубка леса напрямую сказывается на повышении температуры. Из-за сокращения численности деревьев, в воздух выбрасывается больше углерода, который эти деревья могли бы поглотить. Вместе с тем вырубка изменяет естественный ландшафт, а вместе с ним и способность противостоять нагреву.
Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин в разговоре с «Нашим городом» с ужасом вспоминает, как леса региона начали сдавать в аренду на 49 лет.
«Что мы видим по факту — Боже мой упаси и помилуй! И сейчас уже депутаты, которые принимали это решение чиновники, поддержавшие его, глядя на практику применения, стали задаваться серьезными вопросами, хотя у населения они с самого начала возникали», — говорит ученый.
К тому же в регионе активно действуют и «черные лесорубы». Только в марте текущего года общий объем незаконной лесозаготовки превысил 382 кубометра, сумма причиненного лесам ущерба составила 3,8 млн рублей, о чем сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Не стоит недооценивать последствия лесных пожаров, которые также существенно сокращают площадь зеленых лесных территорий региона. Только за 2023 год в Тюменском районе произошло 34 лесных и 47 ландшафтных пожаров на общей площади 12 000 га. Специалисты говорят о том, что на восстановление почвенного покрова после пожаров потребуется около 45 лет.
Тюменская область активно развивается, как промышленный регион. Основу нашей экономики составляет топливная промышленность — около 90%. Однако помимо добычи, в области также ведется нефтегазохимическая переработка углеводородного сырья. К тому же в структуре промышленного комплекса региона значительный удельный вес занимает химическое производство, машиностроение и металлообработка. И темпы промышленности будут только развиваться. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу», что главный драйвер роста региона — это промышленность.
«В реестре региона числится 500 проектов — это более 2 триллионов рублей. 50% объема инвестиций — это именно промышленность», — отметил Пуртов.
Однако промышленное производство неразрывно связано с выбросами, за счет которых воздух становится плотнее, солнечные лучи сильнее нагревают земную поверхность, это влечет за собой общее повышение температуры.
Тюмень часто называют городом, построенным на болоте и вполне справедливо, ведь это территориальная особенность местной почвы. Однако для развитие территории многие болота пришлось осушить, что нельзя назвать экологичным процессом, ведь это изменяет рельеф.
Примечательно, что и сельское хозяйство нельзя назвать экологичным, его развитие является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов. А у нас в регионе ведется программа осушения болот ради развития на этой территории аграрного хозяйства.
«Нельзя сказать, что у нас земли были благоприятны для развития сельского хозяйства, но во многом это было сделано искусственно», — говорит эколог Сергеев.
Тот факт, что людям в регионе нужно где-то жить и на чем-то ездить тоже вносит свою лепту в процесс глобального потепления. Производство строительных материалов и проведение строительных работ также чревато выбросами вредных веществ в атмосферу, а котлованы, создаваемые для строительства — это опять же изменение естественного рельефа. А по итогам 2023 года Тюменская область показала лучшие результаты по вводу жилья в составе МКД, на конец года в регионе ввели в эксплуатацию рекордные 2 миллиона 372 тысячи квадратных метров.
Автомобильные ДВС выделяют оксид углерода и азота, диоксид серы, сажу и углеводороды, что также создает парниковый эффект и способствует нагреванию территорий. А Тюменская область по уровню автомобилизации еще в 2015 году оказалась на восьмом месте из всех субъектов федерации. По данным на 2023 год в регионе числится по меньшей мере 760 тысяч автомобилей.
Вклад региона в глобальное потепление кажется жутким. Однако экономист Ирина Меняйлова отмечает, что отказаться от имеющихся промышленных и строительных мощностей регион не может.
«Тюменская область в экономическом плане критически зависима от производства, в том числе и от сельского хозяйства. Сейчас это приоритетные направления для региона», — отметила специалист в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Однако, если не ограничить деятельность предприятий, то по расчетам экспертов, температура воздуха на планете к 2100 году увеличится на 5 градусов. Важно понимать, что процесс глобального потепления не обратим, даже, если принять меры прямо сейчас, температура на Земле всё равно будет расти, но медленнее.
А потому сейчас каждое поколение видит планету в более усугубленном состоянии, чем предыдущее и жить им приходится в более тяжелом климате при учащении природных аномалий, что напрямую сказывается на здоровье населения. А потому вернуть климат Тюмени и области к былым показателям уже не получится. Как максимум, мы можем сдерживать скорость изменения погоды. Однако штормы, грозы и паводки — это уже часть нашей жизни, исключить которую вряд ли удастся.