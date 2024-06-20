Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?

Для Тюмени характерна довольно суровая холодная зима и комфортное, теплое лето. Это обусловлено тем, что город располагается на равнинной территории с континентальным климатом. Если оценивать погодные показатели с начала измерений по 2021 год, то можно сказать, что в январе в Тюмени обычно -16°С, а в июле — +19°С. Однако сейчас вполне очевидно, что эти показатели не так актуальны. Ведь зима стала суровее, а лето жарче. Как отмечает климатолог Татьяна Пригоровская, ощутимый скачок в изменении климата произошел в 80-х годах.