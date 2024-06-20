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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Тюмень может стать центром погодных аномалий.

Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?

20 июня 2024, 07:05
Фото: 1MI
Тюмень может стать центром погодных аномалий.

Тюмень может стать центром погодных аномалий

С каждым годом погода в Тюмени становится все более экстремальной — летние заморозки сменяются невыносимой жарой, а за засухой следуют жуткие поводки. Экологи убеждены в том, что дело не в естественном цикле природы, а в деятельности человека на территории целого региона.

Климатические изменения в Тюмени

Для Тюмени характерна довольно суровая холодная зима и комфортное, теплое лето. Это обусловлено тем, что город располагается на равнинной территории с континентальным климатом. Если оценивать погодные показатели с начала измерений по 2021 год, то можно сказать, что в январе в Тюмени обычно -16°С, а в июле — +19°С. Однако сейчас вполне очевидно, что эти показатели не так актуальны. Ведь зима стала суровее, а лето жарче. Как отмечает климатолог Татьяна Пригоровская, ощутимый скачок в изменении климата произошел в 80-х годах.

«Этот период связан с активным развитием в городе и области строительства, промышленности, сельского хозяйства и нынешнего нефтегазового кластера. К нынешнему времени среднегодовая температура выросла уже на 1,5 градуса. Отмечу, что рост температуры на 5 градусов уже считается критичным, это приведет к таянию ледников и сопутствующим последствиям», — объяснил специалист в разговоре с «Нашим городом».

Метеоролог Лидия Кашина также говорит о том, что климат в Тюмени существенно изменился. Она отмечает, что к сегодняшнему дню, как минимум, в три раза выросла численность штормов и других природных буйств. Такое явление также связывают с повышением температуры.

Погодные аномалии в Тюмени связывают с повышением среднегодовой температуры.Погодные аномалии в Тюмени связывают с повышением среднегодовой температуры.
Погодные аномалии в Тюмени связывают с повышением среднегодовой температуры.
Фото: 1MI

Актуальный прогноз

Специалисты строят разные прогнозы, касающиеся последствий глобального потепления. Многие факторы зависят от температурного показателя. Например, если температура поднимется на 3°С, то вновь вырастет численность штормов и их площадь, примерно на 30%, об этом говорит эколог Никита Сергеев.

«Могут участится и паводки, последствия которых будут более разрушительными и масштабными. Им на смену может приходить засуха с небывалыми подъемами температур до 40°С. разумеется все это скажется на флоре и фауне региона, существенно сократив видовое разнообразие», — говорит специалист.

Вместе с тем и людям придется адаптироваться к погодным изменениям, переносить мастный изменившийся климат смогут не все. А потому может вырасти нагрузка не сектор здравоохранения. Также допускается отток местного населения в более благоприятные по климату регионы.

Тюмень может стать городом с регулярными паводками, морозной зимой и невыносимо жарким летом.Тюмень может стать городом с регулярными паводками, морозной зимой и невыносимо жарким летом.
Тюмень может стать городом с регулярными паводками, морозной зимой и невыносимо жарким летом.
Фото: 1MI

Как хозяйство региона влияет на климат

Однако не только климат влияет на человека, доказано и обратное взаимодействие. Деятельность людей на планете считают основной причиной глобального потепления. Примечательно, что до 80-х годов наиболее пугающей казалась перспектива глобального похолодания и остывания Земли. На этом фоне повышение среднегодовой температуры на планете казалось благом. А потому долгое время промышленность, строительство и прочие процессы развивались небывалыми темпами без осознания пагубности влияния на климат.

Инженер-эколог Иван Рубцов отмечает, что особенно стремительно в этом направлении развивалась Тюменская область, в которой и сейчас активизированы все направления, которые приводят к глобальному потеплению и ухудшению климата.

«У нас безусловно промышленный регион. И как бы ни старались специалисты различных предприятий, исключить урон наносимый экологии процессом деятельности невозможно. Мы можем лишь его минимизировать. Однако даже с внедрением этих мер мы уже не сможем сократить наносимый вред к допромышленному периоду», — рассказал «Нашему городу» Рубцов.

Эксперты, опрошенные «Нашим городом» выделили основные факторы, которые пагубно сказываются на климате Тюменской области.

Пагубное влияние промышленного комплекса Тюменской области невозможно минимизировать до показателей допромышленного периода.Пагубное влияние промышленного комплекса Тюменской области невозможно минимизировать до показателей допромышленного периода.
Пагубное влияние промышленного комплекса Тюменской области невозможно минимизировать до показателей допромышленного периода.
Фото: 1MI

Вырубка лесов

В Тюменской области площадь лесных участков на землях лесного фонда — более 11 млн га, это 71% территории, которая активно пользуются, в том числе, под сдачу в аренду. Так, к концу 2023 года в регионе было составлено 207 договоров аренды участков леса, оформленных на предпринимателей.

Вместе с тем вырубка леса напрямую сказывается на повышении температуры. Из-за сокращения численности деревьев, в воздух выбрасывается больше углерода, который эти деревья могли бы поглотить. Вместе с тем вырубка изменяет естественный ландшафт, а вместе с ним и способность противостоять нагреву.

Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин в разговоре с «Нашим городом» с ужасом вспоминает, как леса региона начали сдавать в аренду на 49 лет.

«Что мы видим по факту — Боже мой упаси и помилуй! И сейчас уже депутаты, которые принимали это решение чиновники, поддержавшие его, глядя на практику применения, стали задаваться серьезными вопросами, хотя у населения они с самого начала возникали», — говорит ученый.

К тому же в регионе активно действуют и «черные лесорубы». Только в марте текущего года общий объем незаконной лесозаготовки превысил 382 кубометра, сумма причиненного лесам ущерба составила 3,8 млн рублей, о чем сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Не стоит недооценивать последствия лесных пожаров, которые также существенно сокращают площадь зеленых лесных территорий региона. Только за 2023 год в Тюменском районе произошло 34 лесных и 47 ландшафтных пожаров на общей площади 12 000 га. Специалисты говорят о том, что на восстановление почвенного покрова после пожаров потребуется около 45 лет.

Сокращение численность деревьев в регионе напрямую приводит к повышению температуры.Сокращение численность деревьев в регионе напрямую приводит к повышению температуры.
Сокращение численность деревьев в регионе напрямую приводит к повышению температуры.
Фото: 1MI
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Промышленность

Тюменская область активно развивается, как промышленный регион. Основу нашей экономики составляет топливная промышленность — около 90%. Однако помимо добычи, в области также ведется нефтегазохимическая переработка углеводородного сырья. К тому же в структуре промышленного комплекса региона значительный удельный вес занимает химическое производство, машиностроение и металлообработка. И темпы промышленности будут только развиваться. Генеральный директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал «Нашему городу», что главный драйвер роста региона — это промышленность.

«В реестре региона числится 500 проектов — это более 2 триллионов рублей. 50% объема инвестиций — это именно промышленность», — отметил Пуртов.

Однако промышленное производство неразрывно связано с выбросами, за счет которых воздух становится плотнее, солнечные лучи сильнее нагревают земную поверхность, это влечет за собой общее повышение температуры.

Промышленность Тюменской области активно развивается, но вместе с этим осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферу.Промышленность Тюменской области активно развивается, но вместе с этим осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферу.
Промышленность Тюменской области активно развивается, но вместе с этим осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферу.
Фото: 1MI

АПК и осушение болот

Тюмень часто называют городом, построенным на болоте и вполне справедливо, ведь это территориальная особенность местной почвы. Однако для развитие территории многие болота пришлось осушить, что нельзя назвать экологичным процессом, ведь это изменяет рельеф.

Примечательно, что и сельское хозяйство нельзя назвать экологичным, его развитие является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов. А у нас в регионе ведется программа осушения болот ради развития на этой территории аграрного хозяйства.

«Нельзя сказать, что у нас земли были благоприятны для развития сельского хозяйства, но во многом это было сделано искусственно», — говорит эколог Сергеев.
АПК региона и осушение болот также сказываются на повышении температуры.АПК региона и осушение болот также сказываются на повышении температуры.
АПК региона и осушение болот также сказываются на повышении температуры.
Фото: 1MI

Строительство и автомобилизация

Тот факт, что людям в регионе нужно где-то жить и на чем-то ездить тоже вносит свою лепту в процесс глобального потепления. Производство строительных материалов и проведение строительных работ также чревато выбросами вредных веществ в атмосферу, а котлованы, создаваемые для строительства — это опять же изменение естественного рельефа. А по итогам 2023 года Тюменская область показала лучшие результаты по вводу жилья в составе МКД, на конец года в регионе ввели в эксплуатацию рекордные 2 миллиона 372 тысячи квадратных метров.

Автомобильные ДВС выделяют оксид углерода и азота, диоксид серы, сажу и углеводороды, что также создает парниковый эффект и способствует нагреванию территорий. А Тюменская область по уровню автомобилизации еще в 2015 году оказалась на восьмом месте из всех субъектов федерации. По данным на 2023 год в регионе числится по меньшей мере 760 тысяч автомобилей.

Процесс необратим?

Вклад региона в глобальное потепление кажется жутким. Однако экономист Ирина Меняйлова отмечает, что отказаться от имеющихся промышленных и строительных мощностей регион не может.

«Тюменская область в экономическом плане критически зависима от производства, в том числе и от сельского хозяйства. Сейчас это приоритетные направления для региона», — отметила специалист в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

Однако, если не ограничить деятельность предприятий, то по расчетам экспертов, температура воздуха на планете к 2100 году увеличится на 5 градусов. Важно понимать, что процесс глобального потепления не обратим, даже, если принять меры прямо сейчас, температура на Земле всё равно будет расти, но медленнее.

А потому сейчас каждое поколение видит планету в более усугубленном состоянии, чем предыдущее и жить им приходится в более тяжелом климате при учащении природных аномалий, что напрямую сказывается на здоровье населения. А потому вернуть климат Тюмени и области к былым показателям уже не получится. Как максимум, мы можем сдерживать скорость изменения погоды. Однако штормы, грозы и паводки — это уже часть нашей жизни, исключить которую вряд ли удастся.

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