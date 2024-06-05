Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы

— Первое, что больше всего беспокоит — это строительство. На фоне того, что почвы у нас болотистые, это дело непростое, однако темпы застройки у нас колоссальные. Мы помним, как при штормовом ветре в одном известном районе сорвало всю облицовку. А это было лет 5 назад. Представьте, что может произойти сейчас с домами, многие из которых строятся не совсем по правилам и имеют высоту в 75 метров и более. К тому же наши природные богатства сейчас пребывают в плачевном состоянии именно из-за потребительского отношения. Природа самостоятельно может пережить климатические изменения, даже самые радикальные и история это подтверждает, но то, как усложняет ситуацию человек — создает проблему. А потому необходимо взяться за наши природные объекты. К тому же уже есть прогнозы по увеличению нагрузки на сектор здравоохранения, ведь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать серьезные проблемы при таких изменениях климата. А потому пласт работы огромный и работу эту проводить нужно в любом случае. Здесь мы не можем адаптировать климат под нас, мы должны адаптироваться сами. В этом смысле не человек главных на Земле, а сама Земля и ее законы главенствуют над нами.