Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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— Еще в школе нас учили тому, что климат в Тюменской области континентальный, у нас холодная зима и достаточно короткое теплое лето. Но сейчас сложно таким образом охарактеризовать климат в Тюмени. Лето у нас стало особенно жарким, а зимой не так уж холодно. С чем это может быть связано?
— Действительно, средняя температура в Тюменской области за последние 50 лет поднялась примерно на полтора градуса — это достаточно высокий показатель. Но причина изменение погодных условия несколько. Первая — это глобальное потепление, вызывающее сейчас особое беспокойство во всем мире. Вторая — изменения характера воздействия воздушных масс. Тюменская область расположена на равнинной территории и сейчас на нее действует, как западно-восточные потоки воздушных масс, так и северо-южные, их столкновение и провоцирует многие явления. Ну и третья причина — это естественные погодные циклы, которые никто не отменял.
— Вы говорите о том, что глобальное потепление вызывает особое беспокойство сейчас, но ведь о нем говорили десятки лет ранее. Произошло что-то особенно значимое?
— Можно и так сказать. Серьезный показатель глобального потепления — температура океана. Она поднимается уже шесть лет подряд. Но у нас впервые за долгое время был поставлен рекорд в весенний период, причем сейчас погодный цикл должен вести к снижению температуры, а она стремительно подскочила. Бытуют версии, что океан исчерпал свою возможность поглощения тепла и уже не выдерживает создаваемой человеком нагрузки, это очень пугает даже на стадии догадок.
— Температура океана продолжит повышаться — ледники будут таять, верно? Значит ли это, что нас ждут затопления территорий?
— Да, глобальное потепление опасно наводнениями. На территории нашего региона протекают крупные реки, объем воды в которых может существенно подняться и подтапливать территории в весенний период, как это было у нас в этом году. В целом паводки могут стать обыденностью. Но прямо под воду регион не уйдет, если оценивать города России, то первыми пострадают Санкт-Петербург и Архангельск, которые могут стать русской Венецией. Ведь по некоторым прогнозам подъем воды над уровнем суши на этих территориях может составить до 80 сантиметров.
— А вместе с паводками не принесет ли нам других погодных аномалий? Говорят, что ливни могут быть, штормы и ураганы. Это правда?
— Это вполне вероятно. Точное прогнозирование в области изменения погодных условий — это очень смелый шаг. Однако да, все предпосылки к тому, что Тюменскую область ждут кардинальные перепады температур, частые штормы другие природные аномалии имеются. Уже сейчас, по сравнению с началом века, число количество увеличилось чуть ли не втрое. А потому нам необходимо готовиться к таким изменениями или, как минимум, адаптироваться самим и адаптировать наш регион к тому, что мы уже имеем.
— Вы говорите о том, что нам нужно готовиться и адаптироваться. А как мы можем это сделать, если точное прогнозирование — это дело спорное?
— Да, мы не может сантиметр в сантиметр или градус в градус попасть, заглядывая в будущее. Но примерный диапазон вполне прогнозируем. К тому же практика показала, что у нас регион нуждается в наращивании высоты дамб — это и есть один из видов адаптации.
— Что тогда нам нужно сделать в области, чтобы подготовиться к надвигающемуся ужасу?
— Первое, что больше всего беспокоит — это строительство. На фоне того, что почвы у нас болотистые, это дело непростое, однако темпы застройки у нас колоссальные. Мы помним, как при штормовом ветре в одном известном районе сорвало всю облицовку. А это было лет 5 назад. Представьте, что может произойти сейчас с домами, многие из которых строятся не совсем по правилам и имеют высоту в 75 метров и более. К тому же наши природные богатства сейчас пребывают в плачевном состоянии именно из-за потребительского отношения. Природа самостоятельно может пережить климатические изменения, даже самые радикальные и история это подтверждает, но то, как усложняет ситуацию человек — создает проблему. А потому необходимо взяться за наши природные объекты. К тому же уже есть прогнозы по увеличению нагрузки на сектор здравоохранения, ведь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать серьезные проблемы при таких изменениях климата. А потому пласт работы огромный и работу эту проводить нужно в любом случае. Здесь мы не можем адаптировать климат под нас, мы должны адаптироваться сами. В этом смысле не человек главных на Земле, а сама Земля и ее законы главенствуют над нами.