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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:26

На Иртыше из-за паводка погиб медведь

После паводка в Иртыше нашли «повешенным» на дереве медведя. ШОК-ВИДЕО

31 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI

На Иртыше из-за паводка погиб медведь

В Омской области на самой границе с Тюменской, местные жители после ухода большой воды на Иртыше обнаружили погибшего медведя. Его туша повисла на дереве.

Кадры с погибшим бурым медведем опубликовали местные жители в социальных сетях. Особо впечатлительным рекомендуем не смотреть видео.

«Молодой медведь. Решил отдохнуть, а вылезти не смог», — предположили местные.
Видео: Телеграмм-канал «Плохие новости»

Омичи рассказали, что медведь забрался между двух деревьев в момент критичного подъема реки вблизи села Усть-Ишим. Животное застряло и не смогло выбраться.

«Зверь отчаянно пытался выбраться, но умер от голода. Со временем, вода спала и мертвое животное осталось висеть», — делятся очевидцы в социальных сетях.

Ранее «Наш город» рассказывал, что заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных.

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