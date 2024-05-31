После паводка в Иртыше нашли «повешенным» на дереве медведя. ШОК-ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Кадры с погибшим бурым медведем опубликовали местные жители в социальных сетях. Особо впечатлительным рекомендуем не смотреть видео.
«Молодой медведь. Решил отдохнуть, а вылезти не смог», — предположили местные.
Омичи рассказали, что медведь забрался между двух деревьев в момент критичного подъема реки вблизи села Усть-Ишим. Животное застряло и не смогло выбраться.
«Зверь отчаянно пытался выбраться, но умер от голода. Со временем, вода спала и мертвое животное осталось висеть», — делятся очевидцы в социальных сетях.
Ранее «Наш город» рассказывал, что заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных.