На Тюмень надвигаются заморозки и снег. Похолодает до -6

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В ближайшие сутки метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают штормовой ветер с порывами до 16-18 м/с, в течение ночи и дня кратковременные дожди, в северный районах мокрый снег. Максимальная температура воздуха днем во вторник, 28 мая, составит +11….+16, местами до +6.
В среду в ночные часы столбики термометров опустятся до -6, днем не поднимутся выше +7…+12. В течение дня ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западного направления 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.
В четверг, 30 мая, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, +1…-6 ночью и до +9…+14 в дневные часы. Осадки в этот день маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что 20-градусная температура воздуха вернется на тюменскую землю с наступлением календарного лета. Уже 3 и 4 июня метеорологи обещают тюменцам потепление до +24…+26.