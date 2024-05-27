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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5

На Тюмень надвигаются заморозки и снег. Похолодает до -6

27 мая 2024, 07:55
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5

Заморозки на юге Тюменской области продлятся до конца мая. По прогнозам синоптиков, вплоть до 31 мая в ночные часы температура воздуха на юге региона будет опускаться до 0…-5.

В ближайшие сутки метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают штормовой ветер с порывами до 16-18 м/с, в течение ночи и дня кратковременные дожди, в северный районах мокрый снег. Максимальная температура воздуха днем во вторник, 28 мая, составит +11….+16, местами до +6.

В среду в ночные часы столбики термометров опустятся до -6, днем не поднимутся выше +7…+12. В течение дня ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западного направления 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.

В четверг, 30 мая, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, +1…-6 ночью и до +9…+14 в дневные часы. Осадки в этот день маловероятны.

Ранее «Наш Город» писал, что 20-градусная температура воздуха вернется на тюменскую землю с наступлением календарного лета. Уже 3 и 4 июня метеорологи обещают тюменцам потепление до +24…+26.

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