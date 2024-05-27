На Тюмень надвигаются заморозки и снег. Похолодает до -6

В ближайшие сутки метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают штормовой ветер с порывами до 16-18 м/с, в течение ночи и дня кратковременные дожди, в северный районах мокрый снег. Максимальная температура воздуха днем во вторник, 28 мая, составит +11….+16, местами до +6.