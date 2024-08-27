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Шторм

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Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра
Рейс авиакомпании Utair прибудет из Сочи в Рощино с опозданием на 10 часов 40 минут. Такие данные указаны на онлайн-табло тюменского аэропорта.
27 августа, 08:05
Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигается опасная непогода
Жителям Тюмени стоит быть внимательными и готовыми к непогоде, так как согласно метеорологическому прогнозу, в городе ожидаются сильные ливни, грозы и град.
1 июля, 11:47
Будет штормить: тюменцев предупредили о граде и грозах
До конца дня 24 июня и ночью 25 июня в регионе ожидается сильный ливень. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
24 июня, 09:39
Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
20 июня, 07:05
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
5 июня, 08:52
Тюменцев предупредили об опасной погоде
В главном управлении МЧС предупредили об опасной погоде в Тюменской области. По данным «Обь-Иртышское УГМС», завтра в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.
8 мая, 11:34
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
По региону ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
11 апреля, 09:09
В Тюмени простились с командиром «Шторма», погибшим на СВО
В Тюмени состоялось прощание с офицером и казахским батыром российской армии Жанатом Алимовым. Военнослужащий погиб на территории Авдеевки.
27 февраля, 11:55
Бойцы «Шторма» обратились к жителям Тюменской области по видео
Бойцы штурмового подразделения «Шторм» записали видеообращение к жителям Тюменской области. Мужчины выразили благодарность землякам за помощь.
25 февраля, 10:51
2023
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Регион ждет сильный ветер и гололед.
21 ноября 2023, 08:46
В Тюменской области начались дожди: срывает крыши и топит улицы
В Тобольске мощный ливень топит улицы, из-за штормового ветра срывает крыши и падают деревья, а также взлетают цены на такси.
10 июля 2023, 02:14
Холод, дождь и ветер с порывами до 18 м/с обещают сегодня в Тюмени
С утра в Тюмени опять будет дождь, который в течение дня не закончится.
20 июня 2023, 01:37
На Тюменскую область надвигается опасная погода. Возможны ЧС
2 марта 2023, 08:39

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